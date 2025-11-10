Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai para o Super Paiol?

Em A Fazenda 17, dois peões serão eliminados com a dinâmica do Super Paiol; confira resultados parciais da Enquete Uol / Crédito: Reprodução/R7

Em “A Fazenda 17” desta segunda-feira, 10, os quatro peões menos votados disputarão permanência no reality por uma nova votação do Super Paiol. Os dois menos votados na enquete serão eliminados ao vivo na terça-feira, 11. Na sequência, a oitava roça será formada entre os restantes.

A dinâmica que permite que o público escolha os quatro roceiros da semana acontece pela primeira vez na história do reality rural. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como funciona a dinâmica do Super Paiol de A Fazenda 17 A programação e funcionamento do Super Paiol foram explicados pela apresentadora Adriane Galisteu nesta sexta, 7. Primeiro, aconteceu uma votação entre todos os peões, exceto Wallas Arrais, neste domingo, 9. O participante é o Fazendeiro da Semana, também estando ileso da próxima roça.

Em seguida, os quatro menos votados descem para a Super Paiol, abrindo uma nova enquete. Os nomes serão divulgados ao vivo na segunda, 10. No dia seguinte, os dois menos votados serão eliminados e os outros retornam à sede para a formação tradicional da roça. A dinâmica acontece toda quinta-feira, eliminando o participante menos votado pelo público.