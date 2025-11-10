Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai para o Super Paiol?Dos quatro peões menos votados, dois serão eliminados nesta terça, 11; entenda como funciona o Super Paiol e resultados parciais da Enquete Uol
Em “A Fazenda 17” desta segunda-feira, 10, os quatro peões menos votados disputarão permanência no reality por uma nova votação do Super Paiol.
Os dois menos votados na enquete serão eliminados ao vivo na terça-feira, 11. Na sequência, a oitava roça será formada entre os restantes.
A dinâmica que permite que o público escolha os quatro roceiros da semana acontece pela primeira vez na história do reality rural.
Como funciona a dinâmica do Super Paiol de A Fazenda 17
A programação e funcionamento do Super Paiol foram explicados pela apresentadora Adriane Galisteu nesta sexta, 7.
Primeiro, aconteceu uma votação entre todos os peões, exceto Wallas Arrais, neste domingo, 9. O participante é o Fazendeiro da Semana, também estando ileso da próxima roça.
Em seguida, os quatro menos votados descem para a Super Paiol, abrindo uma nova enquete. Os nomes serão divulgados ao vivo na segunda, 10.
No dia seguinte, os dois menos votados serão eliminados e os outros retornam à sede para a formação tradicional da roça.
A dinâmica acontece toda quinta-feira, eliminando o participante menos votado pelo público.
Enquete A Fazenda 17: como está a votação do Uol para o Super Paiol
Com mais de 240 mil votos até o momento, a enquete do Uol indica empate entre três peões na posição de quarto menos votado, enquanto o menos votado é revelado;
- Michelle Barros - 0,65%
- Shia Phoenix - 3,56%
- Maria Caporusso - 4,02%
- Walério Araújo/Fabiano Moraes/Kathy Maravilha - 4,6%
Por outro lado, o mais votado para ser salvo da dinâmica é Dudu Camargo, com 15,78%.
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.