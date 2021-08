Gaby Spanic, a "Usurpadora", cita Fortaleza durante reality show nos EUA

O apresentador Silvio Santos segue em recuperação após teste positivo para a Covid-19. De acordo com a assessoria do artista, ele “continua bem”. Não há informações se ele está recebendo cuidados em sua casa ou na residência de uma das filhas. As informações foram divulgadas pelo portal Extra na tarde deste domingo, 15.

A apresentadora e filha do comunicador, Silvia Abravanel, compartilhou hoje em suas redes sociais uma mensagem religiosa, com desejo pelo bem-estar de famílias. No dia da internação de Silvio, ela publicou uma nota tranquilizando os fãs. “Ele está bem. Já brincando com a turma toda do hospital e descontraindo o ambiente. Logo mandaremos mais boas notícias”, disse.

As gravações do Programa Silvio Santos foram suspensas temporariamente por causa do diagnóstico, mas devem ser retomadas quando ele estiver completamente recuperado. Silvio havia voltado a gravar no fim do último mês de julho após quase dois anos afastado dos estúdios. A volta do apresentador exigiu um rígido protocolo sanitário, em que funcionários que trabalhavam com Silvio receberam pulseiras sinalizando o teste com resultado negativo.

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com Covid-19, nesta sexta-feira, 13. Conforme informações do portal O Dia, ele chegou a ir para a unidade de terapia intensiva (UTI). Contudo, a família esclareceu que ele teve apenas sintomas leves e o motivo de ele permanecer no hospital foi para realizar acompanhamento exigido pelos médicos por conta da idade dele.



