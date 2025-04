Record mira alto e projeta Copa do Mundo como ‘cereja do bolo’

Consagração da emissora no meio esportivo acende interesse pela próxima edição do torneio que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México / Crédito: Jogada 10

Colher frutos da consolidação de sua presença nas transmissões esportivas nacionais deixou a Record com gostinho de quero mais. Não à toa, oficializou nessa terça-feira (15) seu interesse na aquisição dos direitos da próxima Copa do Mundo, em 2026. O anúncio ocorreu durante um evento para jornalistas, publicitários e executivos comerciais, realizado na sede da emissora. A ocasião serviu para celebrar justamente o desempenho alcançado com o Campeonato Paulista e, mais recentemente, com o Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, a final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, exibida no dia 27 de março, alcançou picos de 32 pontos na Grande São Paulo. Trata-se do maior índice de audiência registrado pela Record em 2025 até o momento e, surpreendentemente, o mais alto desde o início do século.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Um número histórico, não dá para negar”, afirmou Cléber Machado, principal voz da equipe esportiva da emissora. “Claro que precisa ter uma conversa mais profunda sobre estaduais, mas as disputas regionais ainda trazem muito público”, acrescentou o narrador. A transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro também já rendeu resultados expressivos. O duelo entre Sport e Palmeiras, ainda na segunda rodada, atingiu 16,7 milhões de espectadores nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Deste total, 14,2 milhões acompanharam o jogo pela Record, enquanto 1,45 milhão assistiu pelo Premiere, e 1,08 milhão pela Cazé TV no YouTube. Métrica do Ibope Uma novidade também foi apresentada no encontro: a nova métrica do Kantar Ibope — que mede o alcance total em múltiplas plataformas. Segundo Alarico Naves, superintendente comercial do canal, essa nova leitura tem proporcionado uma visão mais abrangente do impacto das transmissões. “Resultados já bastante curiosos. Claro que cada um tem seu espaço, sua forma de fazer, mas nós temos conseguido um alcance muito interessante”, afirmou. A visibilidade gerada, inclusive, já despertou o interesse de inúmeras marcas. “Meu telefone nunca tocou tanto”, revelou.

Copa do Mundo: sonho da Record Os resultados despertaram o desejo de voos mais altos para emissora, que passou a mirar na exibição da Copa do Mundo 2026. Este novo formato acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, com número elevado de participações. E é nesta curiosidade pelo novo que o canal quer apostar. “Estou esperando baixar a poeira para começar a viabilizar. Depende do que a nossa concorrente vai fazer também. A conta precisa fechar”, explicou Naves.