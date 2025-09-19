Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do filho, Bento

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do filho, BentoO casal, junto desde 2021, celebrou a chegada do primeiro filho, Bento, nascido em São Paulo na madrugada de sexta,19
O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho são os mais novos papais do momento. O casal comemorou, nesta sexta-feira, 19, o nascimento de Bento, seu primeiro filho, que veio ao mundo às 00h22 em uma maternidade de São Paulo.
A notícia foi compartilhada nas redes sociais por meio de uma postagem emocionante, que encantou fãs e seguidores. No anúncio, redigido como se fosse pelo próprio Bento, a família compartilhou a alegria da chegada do pequeno:
"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, as 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!", dizia o início da legenda, que emocionou fãs e seguidores.
O texto ainda destacou o carinho que o bebê já vem recebendo mesmo antes de nascer. "Fui muito esperado e ja recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!".
Carol e Thiaguinho também agradeceram pelas manifestações de apoio ao longo da gestação e pediram boas vibrações para essa nova fase:
"Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas!", completaram.