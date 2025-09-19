Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do filho, Bento

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho são os mais novos papais do momento. O casal comemorou, nesta sexta-feira, 19, o nascimento de Bento , seu primeiro filho, que veio ao mundo às 00h22 em uma maternidade de São Paulo.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais por meio de uma postagem emocionante, que encantou fãs e seguidores. No anúncio, redigido como se fosse pelo próprio Bento, a família compartilhou a alegria da chegada do pequeno:



"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, as 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!", dizia o início da legenda, que emocionou fãs e seguidores.



Thiaguinho e Carol Peixinho celebram a chegada do primeiro filho, Bento Crédito: Reprodução/ Instagram

O texto ainda destacou o carinho que o bebê já vem recebendo mesmo antes de nascer. "Fui muito esperado e ja recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!".

