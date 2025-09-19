Da 'Dança dos Famosos', Lucas Leto e Alvaro são vistos aos beijos

Participando do quadro 'Dança dos Famosos', Lucas Leto e Alvaro são vistos aos beijos em quiosque do Rio de Janeiro

O ator Lucas Leto , no ar como Sardinha em " Vale Tudo ", e o influenciador digital Alvaro foram vistos aos beijos na madrugada desta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro. Os dois integram o elenco do quadro " Dança dos Famosos ", do Domingão, e estavam em encontro com outros participantes da edição.

Mais cedo, Alvaro havia publicado em seu Instagram uma foto ao lado de Leto nos Estúdios Globo, com a legenda "almoço global com meu global favorito". Pouco depois, o ator baiano também publicou uma foto de Alvaro, deitado no sofá do estúdio, em seu perfil.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos juntos

No quiosque, também estavam Wanessa Camargo, Allan Souza Lima, Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme, já eliminada da competição. Além de Lucas Leto e Álvaro, a cantora Wanessa Camargo e o ator Allan Souza Lima foram fotografados abraçados e teriam ido embora do local juntos.

Em agosto deste ano, diante dos rumores, a cantora e ex-BBB chegou a negar que estaria envolvida com Allan Souza Lima, da série "Cangaço Novo". Em fevereiro de 2025, Wanessa Camargo terminou o namoro com Dado Dolabella.