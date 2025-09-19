Diretor Tim Burton e atriz Monica Bellucci se separam

Diretor Tim Burton e atriz Monica Bellucci se separamO cineasta e a atriz anunciaram a separação em comunicado conjunto, destacando o carinho e o respeito que mantêm um pelo outro
O diretor norte-americano Tim Burton, de 67 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, de 60, anunciaram nesta sexta-feira, 19, o fim do relacionamento. A informação foi confirmada em comunicado conjunto enviado à agência AFP.
“Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, afirmaram as estrelas.
Burton e Bellucci se conheceram em outubro de 2022, durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. Pouco tempo depois, iniciaram o relacionamento.
Os dois chegaram a dividir a vida pessoal e profissional. Bellucci integrou o elenco de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice (2024)", sequência do clássico de 1988 dirigido por Burton, interpretando a personagem Delores.
Antes do relacionamento com Bellucci, o cineasta manteve uma longa união com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. Eles têm dois filhos. Já Monica Bellucci foi casada por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem tem duas filhas.