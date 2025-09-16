A Fazenda 17 hoje (16/09): horário e onde assistir ao vivo

Que horas começa A Fazenda 17 hoje (16/09), onde assistir e programaçãoSegundo dia de A Fazenda 17 é transmitido hoje, terça-feira, 16 de setembro (16/09); veja onde assistir ao vivo, que horas começa o reality e programação
Após uma estreia marcada pelo anúncio de jogadores "infiltrados" e dinâmicas de favoritismo, o segundo dia de A Fazenda 17 será transmitido hoje, terça-feira, 16 de setembro (16/09).
Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir ao vivo e mais.
Horário de A Fazenda 17: que horas começa o reality hoje (16/09)
A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da Record TV, logo após "Reis – O Pecado", a partir das 22h30min (horário de Brasília).
A Fazenda 17: qual a dinâmica do dia?
Conforme o cronograma padrão seguido por temporadas anteriores, A Fazenda 17 deve apresentar, nesta terça, a dinâmica de votação para a primeira Roça do reality.
Nela, os participantes ficam na berlinda por sua participação no programa e enfrentam a votação pública para permanecer.
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo à transmissão
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.
A mudança visa enfrentar diretamente o "Domingão com Huck", da TV Globo, e reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro.
Como o "Domingo Espetacular" será empurrado para mais tarde, o novo horário do reality rural aos domingos se encaixa na estratégia da emissora de manter bons índices de audiência ao longo da tarde.
Qual será o prêmio para o vencedor de A Fazenda 17?
A Record TV confirmou que o campeão da nova edição levará para casa um prêmio de R$ 2 milhões em dinheiro, repetindo o valor milionário que marcou a temporada anterior.
Na ocasião, o ator Sacha Bali foi o grande vencedor, enquanto Sidney Sampaio ganhou uma caminhonete zero quilômetro avaliada em R$ 230 mil como prêmio de 2° lugar. Yuri Bonotto, terceiro colocado, ganhou R$ 50 mil.
A manutenção da cifra milionária sinaliza que a emissora aposta na estabilidade da premiação como um atrativo para o público e para o elenco escalado.
Além do valor destinado ao campeão, os participantes de A Fazenda costumam receber cachês por sua participação, que podem variar de acordo com a notoriedade de cada um. Esses valores são pagos independentemente do desempenho no programa, sendo complementares ao prêmio final.