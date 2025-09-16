A Fazenda 17 hoje (16/09): horário e onde assistir ao vivo

Adriane Galisteu segue a cargo da apresentação de A Fazenda 17; confira que horas começa hoje, terça, 16 de setembro, e onde assistir / Crédito: Reprodução/Record TV

Após uma estreia marcada pelo anúncio de jogadores "infiltrados" e dinâmicas de favoritismo, o segundo dia de A Fazenda 17 será transmitido hoje, terça-feira, 16 de setembro (16/09). Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir ao vivo e mais.

Horário de A Fazenda 17: que horas começa o reality hoje (16/09) A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da Record TV, logo após "Reis – O Pecado", a partir das 22h30min (horário de Brasília). A Fazenda 17: qual a dinâmica do dia? Conforme o cronograma padrão seguido por temporadas anteriores, A Fazenda 17 deve apresentar, nesta terça, a dinâmica de votação para a primeira Roça do reality. Nela, os participantes ficam na berlinda por sua participação no programa e enfrentam a votação pública para permanecer.

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo à transmissão

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante. A mudança visa enfrentar diretamente o "Domingão com Huck", da TV Globo, e reorganizar a grade da emissora, que precisou se ajustar por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro. Como o "Domingo Espetacular" será empurrado para mais tarde, o novo horário do reality rural aos domingos se encaixa na estratégia da emissora de manter bons índices de audiência ao longo da tarde.