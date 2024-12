Quem ganhou o segundo lugar em A Fazenda 16 e quanto recebeu do prêmio

O segundo, terceiro e quarto colocados não saíram de mãos vazias. Confira qual foi o prêmio do segundo lugar de A Fazenda 16 e como ficou o pódio.

A grande final de A Fazenda 16 aconteceu nessa quinta-feira, 19. O quarteto Sacha, Sidney, Yuri e Gui disputaram o voto do público para ganhar o prêmio de R$ 2 milhões. Sacha Bali foi o grande vencedor .

A Fazenda 16: qual é o prêmio do segundo colocado?

Disputando o grande prêmio com um oponente, Sidney Sampaio ficou em segundo lugar na 16ª edição de A Fazenda, com 23,98% dos votos. O ator foi premiado com uma caminhonete Titanium FIAT 0km pela Viva Sorte, empresa de títulos de capitalização que patrocina o programa.