Quem ganhou A Fazenda 16? Sacha Bali é grande vencedor

Sacha Bali é o grande vencedor 16ª edição de A Fazenda 16, em 2024 / Crédito: Instagram / Sacha Bali

O ator Sacha Bali, de 43 anos de idade, foi anunciado nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, como o grande vencedor de ‘A Fazenda 16’, reality show da Record TV, com 50,93% dos votos. Após meses de confinamento e diversas polêmicas, Bali conquistou o prêmio de R$ 2 milhões. Segundo lugar ficou com Sidney, com 23,98%. Em terceiro ficou Yuri, com 18,46%, e em quarto, Gui, com 6,63%.

A conquista de Sacha Bali foi celebrada por fãs, amigos e familiares. Fora do programa, sua ex-companheira, Luísa, demonstrou apoio público ao ator, destacando seu caráter e determinação ao longo do confinamento. Quem é Sacha Bali? Conheça o vencedor da 16ª edição de A Fazenda Sacha Bali de Alencar Szerman, de 43 anos, nasceu no Rio de Janeiro, filho de profissionais ligados ao universo audiovisual. Seu pai, o cineasta John Howard Szerman, e sua mãe, a sonoplasta Sylvia Maria Amorim de Alencar, influenciaram diretamente sua formação. Antes de ingressar na atuação, Sacha se formou em Cinema pela PUC-Rio e trabalhou como cameraman em programas renomados da Globo, como “Fantástico” e “Jornal Nacional”. Seu interesse pela atuação o levou a estrear nos palcos em 2005, na peça “Lado B”, que também dirigiu e produziu.

Na televisão, ficou conhecido por papéis em novelas e séries, como “Caminhos do Coração”, “Bicho do Mato” e “Vidas em Jogo”. Paralelamente, explorou outras áreas, como direção e roteirização de peças teatrais e filmes. Nas redes sociais, Sacha utiliza o Instagram para compartilhar momentos de sua vida e interagir com os fãs. Sacha Bali: trajetória em ‘A Fazenda 16’ A passagem de Sacha Bali pelo reality foi marcada por conflitos, alianças estratégicas e momentos de superação. Apesar de suas conquistas, Sacha também enfrentou críticas e polêmicas durante o confinamento. Seu desentendimento com outros participantes, como Babi Muniz e Giselly Bicalho, gerou debates intensos dentro e fora da casa. Foi acusado de machismo e de comportamento agressivo, o que dividiu a opinião do público.