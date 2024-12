Quem ganhou o quarto lugar em A Fazenda 16 e quanto recebeu do prêmio

A grande final de A Fazenda 16 aconteceu na noite desta quinta-feira, 19, e teve um pódio integrado apenas por homens. Gui Vieira foi quem ficou na quarta colocação do reality rural com 6,63% dos votos.

Diferente das outras colocações anunciadas posteriormente, Adriane Galisteu não revelou o prêmio do quarto lugar, porque ele acabou não levando nada para casa além do que já foi conquistado ao longo do confinamento.

A Fazenda 16: trajetória de Gui Vieira

Gui ficou conhecido do público por interpretar Binho na novela Chiquititas, do SBT. No reality, ele ficou conhecido por compor o “G4", grupo formado junto com Sacha, Yuri e Luana.

Durante o confinamento, ele assumiu o posto de Fazendeiro e conquistou o Poder do Lampião em duas ocasiões. Sua participação foi tranquila e sem muito envolvimento em conflitos.

Contudo, uma das maiores tretas generalizadas da sede foi protagonizada pelo peão, que entrou em um embate direto com Zaac. Os dois chegaram a ficar cara a cara e precisaram ser separados pelos respectivos aliados.