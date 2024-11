Enquete Uol Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 14; quem sai

Gizelly, Flora e Vanessa disputam a 8ª Roça de A Fazenda 2024; confira enquete atualizada do Uol hoje (14/11) Crédito: Instagram / Flora, Gizelly e Vanessa

Em A Fazenda 2024, as peoas Flora Cruz, Gizelly Bicalho e Vanessa Carvalho disputam a preferência do público para permanecer na competição. Veja abaixo o resultado parcial da enquete Uol e do O POVO para saber quem deve sair hoje, quinta, 14 de novembro (14/11). A votação é para ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta, 14. Luana escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (14/11); quem sai? Conforme a enquete realizada pela Uol nesta quinta-feira, Vanessa segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ele está com 38,09% dos votos. Já Flora e Gizelly estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Camila será a eliminada da roça no programa da noite de hoje, com 25,43% dos votos. Veja: 1° Vanessa: 38,09% - fica



2° Flora: 36,49% - fica



3° Gizelly: 25,43% - eliminada Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (14/11); quem sai?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Gizelly. Ela conta com 63,77% dos votos. Em segundo lugar está Flora, com 23,82%, enquanto Vanessa é a favorita para permanecer no reality, com apenas 12,3% dos votos até o momento.



Gizelly - 63,77% - eliminada



Flora - 23,53%



Vanessa - 12,70%

Enquete Roça A Fazenda 2024: Flora, Gizelly ou Vanessa? Quem sai? VOTE Enquete A Fazenda 2024: como foi a formação da Roça? O reality trouxe uma formação de Roça intensa, marcada pelo uso estratégico do Poder do Lampião, e terminou com uma berlinda exclusivamente feminina. O fazendeiro Sacha Bali indicou Gizelly Bicalho como a primeira roceira, enquanto Albert Bresson, vencedor da Prova de Fogo, utilizou a Chama Branca para se imunizar, deixando a Chama Laranja nas mãos de Flor Fernandez.

Escolhas do Poder do Lampião definem os alvos Com a Chama Laranja, Flor precisou escolher três peões para serem votados pela casa, substituindo a tradicional votação aberta. Ela indicou Sidney Sampaio, Babi Muniz e Flora Cruz. Em seguida, Flora recebeu a maioria dos votos dos peões, ocupando o segundo lugar na Roça. Com a responsabilidade de escolher alguém da Baia para o terceiro banquinho, Flora indicou Vanessa Carvalho, justificando que ela tinha baixo desempenho nas provas. Resta Um e última vaga na berlinda

Vanessa iniciou a dinâmica do “resta um” salvando Babi, assegurando proteção para suas alianças. No final, a decisão do último banquinho ficou com Gui Vieira, que optou por colocar Luana Targino, salvando seu amigo Yuri Bonotto. Ao final da votação, Luana vetou Gizelly da próxima Prova do Fazendeiro.