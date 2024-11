Enquete Roça A Fazenda 2024: Flora, Gizelly ou Vanessa? Quem sai?

Nesta terça-feira (12), “A Fazenda 16” trouxe uma formação de Roça intensa, marcada pelo uso estratégico do Poder do Lampião , e terminou com uma berlinda exclusivamente feminina.

Com a responsabilidade de escolher alguém da Baia para o terceiro banquinho, Flora indicou Vanessa Carvalho, justificando que ela tinha baixo desempenho nas provas.

Resta Um e última vaga na berlinda

Vanessa iniciou a dinâmica do “resta um” salvando Babi, assegurando proteção para suas alianças. No final, a decisão do último banquinho ficou com Gui Vieira, que optou por colocar Luana Targino, salvando seu amigo Yuri Bonotto. Ao final da votação, Luana vetou Gizelly da próxima Prova do Fazendeiro.

Disputa pela Prova do Fazendeiro e eliminação

Flora, Vanessa e Luana disputarão ao vivo a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (12), com a vencedora garantindo imunidade e a oportunidade de indicar alguém para a próxima Roça. As duas derrotadas enfrentarão o voto do público ao lado de Gizelly, e a menos votada será eliminada do reality na quinta-feira (13).