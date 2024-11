Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 14; quem sai

Gizelly, Flora e Vanessa disputam a 8ª Roça de A Fazenda Crédito: Instagram

Mais uma Roça de A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 13 de novembro (13/11). As peoas Flora Cruz, Gizelly Bicalho e Vanessa Carvalho disputam a preferência do público para permanecer na competição. Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem deve sair. A votação oficial é para ficar e quem receber menos votos será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta, 14. Luana escapou da berlinda após ganhar a prova do fazendeiro.

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Flora, Gizelly ou Vanessa?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Gizelly. Ela conta com 63,85% dos votos. Em segundo lugar está Flora, com 23,82%, enquanto Vanessa é a favorita para permanecer no reality, com apenas 12,3% dos votos até o momento.

Gizelly - 63,85%



- 63,85% Flora - 23,82%



- 23,82% Vanessa - 12,3%

Enquete Roça A Fazenda 2024: Flora, Gizelly ou Vanessa? Quem sai? VOTE Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da Roça? O reality trouxe uma formação de Roça intensa, marcada pelo uso estratégico do Poder do Lampião, e terminou com uma berlinda exclusivamente feminina.

O fazendeiro Sacha Bali indicou Gizelly Bicalho como a primeira roceira, enquanto Albert Bresson, vencedor da Prova de Fogo, utilizou a Chama Branca para se imunizar, deixando a Chama Laranja nas mãos de Flor Fernandez. Escolhas do Poder do Lampião definem os alvos Com a Chama Laranja, Flor precisou escolher três peões para serem votados pela casa, substituindo a tradicional votação aberta. Ela indicou Sidney Sampaio, Babi Muniz e Flora Cruz. Em seguida, Flora recebeu a maioria dos votos dos peões, ocupando o segundo lugar na Roça. Com a responsabilidade de escolher alguém da Baia para o terceiro banquinho, Flora indicou Vanessa Carvalho, justificando que ela tinha baixo desempenho nas provas.