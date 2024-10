Enquete Uol A Fazenda 2024: votação roça atualizada; quem sai hoje, 31

Já Yuri e Camila estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Camila será a eliminada da roça de hoje, com 22,05% dos votos. Veja:

Conforme a enquete realizada pela Uol, Sacha segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ele está com 39,10% dos votos.

Enquete Roça A Fazenda 2024: Camila, Sacha ou Yuri? Quem sai? VOTE

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (31/10); quem sai?

Diferente da enquete realizada pelo Uol, as votações da enquete do O POVO é para decidir quem sai do reality nesta quinta, 24.

Portanto, segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Camila. Ela conta com 58,01% dos votos. Em segundo lugar está Yuri, com 21,43%, enquanto Sacha é a favorita com 20,56% dos votos até o momento.