Enquete Roça A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 31; quem sai

Mais uma Roça de A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 30 de outubro (30/10). Os peões Camila Moura , Sacha Bali e Yuri Bonotto disputam a preferência do público para permanecer na competição. Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem deve sair.

Parcial Roça a Fazenda 16 - quem sai: Camila, Sacha ou Yuri?



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Camila Moura. Ela conta com 58,01% dos votos. Em segundo lugar está Yuri, com 21,43%, enquanto Sacha é o favorito para permanecer no reality, com 20,56% dos votos até o momento.



Enquete Roça A Fazenda 2024: Camila, Sacha e Yuri? Quem sai? VOTE

Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da Roça?

Gilson, o fazendeiro da semana, indicou Yuri para a Roça. Os dois já tiveram vários embates desde o primeiro dia do reality, e o indicado afirmou que já esperava a atitude de Gilsão.