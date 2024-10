Enquete Uol A Fazenda: votação fazendeiro hoje, 2; quem escapa da Roça

Conforme a enquete realizada pela Uol, Júlia segue na preferência do público para se livrar da roça. Até o momento, ela está com 40,66% dos votos.

Na noite desta terça-feira, 1°, aconteceu a segunda berlinda do reality show A Fazenda 2024 . Para tentar se livrar, os peões Julia Simoura , Juninho Bill e Fernando Presto disputarão a Prova do Fazendeiro hoje, 2.

Já Juninho e Fernando estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, conforme a enquete, os dois irão para a segunda Roça da edição.

1° Júlia Simoura: 40,66%



2° Juninho Bill: 33,39%

3° Fernando Presto: 25,96%

Enquete A Fazenda 2024: como votar no portal R7? Entenda votação

Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da Roça

A Roça iniciou com Sacha adquirindo os poderes do Lampião. Ele escolheu o branco e deu o laranja para Larissa. Contudo, devido à combinação de sinais com a ex-BBB antes do início do programa, Adriane Galisteu anunciou que os poderes foram cancelados.