A Fazenda 16: como os peões votarão nas eleições?

No dia 6 de outubro acontecerá o 1º turno das eleições, mas os confinados em A Fazenda não podem deixar a sede do reality. Saiba como eles votarão

A Fazenda estreou no último dia 16 de setembro e seguirá no ar por cerca de três meses. Assim, os participantes confinados não poderão votar nas eleições municipais deste ano — nem justificar a ausência no segundo turno antes do prazo de 60 dias.

Já os que forem eliminados antes do prazo acabar, poderão justificar a ausência. As eleições de 2024 são para eleger prefeito e vereadores.



A Fazenda 16: o que os peões devem fazer caso não votem?

Pelas regras do reality, os participantes de A Fazenda só deixarão a sede em Itapecerica da Serra (SP) caso sejam eliminados. Assim, eles terão de justificar a ausência para a Justiça Eleitoral pelo e-Título, pelo Sistema Justifica ou pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral.