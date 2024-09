A Fazenda 2024: quem saiu ontem (26/09)? Veja 1º eliminado da roça

A atriz Vivi Fernandez foi a primeira eliminada da Fazenda 16, após conquistar apenas 16,52% dos votos nesta quinta-feira, 26. A ex-peoa disputou a preferência do público com Sacha Bali e Zé Love. Ela foi para a Roça após ser a única a não ser escolhida na dinâmica do Resta Um.

Fernandez também disputou a Prova do Fazendeiro, mas não se livrou da berlinda, já que Flor foi a vencedora.

Vivi foi escolhida pelo público no Paiol e entrou na sede no último dia 19, dizendo que seu grande sonho era estar no elenco do reality.