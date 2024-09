Enquete Uol A Fazenda: votação roça atualizada hoje, 26; quem sai

Hoje, 26, será eliminado o 1ª participante de A Fazenda. Roça foi formada por Sasha, Vivi e Zé Love; veja votação da enquete Uol atualizada e do O POVO

Conforme a enquete realizada pela Uol, Zé Love segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ele está com 42,25%, quase metade dos votos.

Na noite de hoje, quinta-feira (26/09), acontecerá a primeira edição da roça do reality show A Fazenda 2024. Os participantes em disputa são Shasa Bali , Vivi Fernandez e Zé Love . Fique por dentro de como está a votação da enquete atualizada pela Uol e pelo O POVO antes do programa começar.

Já Sasha Bali e a Vivi Fernandez estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Vivi Fernandez será a eliminada de hoje.

1° Zé Love: 42,25%

2° Sasha Bali: 37,87%

3° Vivi Fernandez: 19, 88%

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (26/09); quem sai?

Zé Love - 46,43 % Sacha Bali - 35 % Vivi Fernandez - 18,57%

Enquete A Fazenda 2024: entenda como foi a formação da Roça

Antes da votação, Zé Love leu os poderes da chama da semana. Ele escolheu ficar com o Chama Branca e passou a Chama Laranja para Zaac.

Com o primeiro poder, Zé Love mudaria o veto da Prova do Fazendeiro, e Zaac imunizou três peões antes de começar a dinâmica do Resta Um: Fernanda, Babi e Juninho.