Enquete Roça A Fazenda 2024: Sacha, Vivi ou Zé Love? Quem fica?

Antes da votação, Zé Love leu os poderes da chama da semana. Ele escolheu ficar com o Chama Branca e passou a Chama Laranja para Zaac .

A apresentadora Flor Fernandez se livrou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira, 25.

A primeira Roça de A Fazenda 16 é composta por Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love . Os três disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado nesta quinta-feira, 26. Bali foi a indicação da fazendeira Júlia Simoura, Zé Love foi o mais votado da sede e Vivi sobrou na dinâmica do Resta Um.

Com o primeiro poder, Zé Love mudaria o veto da Prova do Fazendeiro, e Zaac imunizou três peões antes de começar a dinâmica do Resta Um: Fernanda, Babi e Juninho.

Em seguida, a fazendeira Júlia Simoura escolheu Flor Fernandez para ocupar o primeiro lugar da Roça desta semana. Em seguida, Zé Love foi o mais votado pelos confinados e puxou Sacha Bali da Baia para a terceira vaga da berlinda.

A última vaga foi ocupada por Vivi Fernandez após ela ser a única que não foi escolhida na dinâmica do Resta Um. A peoa tentou vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro, mas ele utilizou o Poder da Chama e passou o veto para Sacha.