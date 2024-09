A Fazenda 16: fim de semana teve festa, brigas e punição; veja resumo

Fernanda descumpriu regras do reality e os peões enfrentam a primeira punição da edição. Veja por que e como foi o fim de semana na sede

Na madrugada desta segunda-feira, Fernanda Campos descumpriu duas regras do Manual da Baia e os peões ficarão seis horas sem água. Os confinados foram acordados pela sirene indicando o início da punição.

A semana começou agitada para os peões de A Fazenda 16. Fernanda descumpriu duas regras do reality e todos foram punidos na manhã desta segunda-feira, 23. Júlia, fazendeira da semana, demonstrou seu descontentamento durante a distribuição de tarefas.

Júlia, a Fazendeira da semana, leu as regras e demonstrou seu descontentamento: “a gente já falou quinhentas vezes pra quem vai pra Baia ler o Manual”.

A primeira regra quebrada por Fernanda foi usar uma roupa debaixo da vestimenta da Baia, assim como Sacha Bali. A modelo também voltou à sede depois do toque do berrante, atitude que é contra as normas.



A Fazenda 16: Flora diz que Flor a chamou de gorda

No domingo, 22, o clima também não estava tão bom na sede. Flora Cruz acusou Flor de dizer que seu grupo perdeu a Prova do Fazendeiro, pois ela "não conseguia se abaixar no chão por ser ‘gorda’".