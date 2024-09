A Fazenda 16: irmã de Davi Brito diz que sonha cursar Medicina

Os internautas desconfiam que Raquel Brito está aderindo a mesma narrativa que Davi viveu no BBB 24. Entenda a seguir

Raquel Brito revelou, durante sua participação em A Fazenda 16, que planeja estudar medicina. Seu irmão, Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil (BBB 24), tinha o mesmo objetivo antes de sair do reality.

Em uma conversa com Júlia Simoura, Gizelly Bicalho e Cauê Fantin neste domingo, 22, a designer de unhas disse que sonha em trabalhar com obstetrícia, especialidade médica que atua no cuidado das gestantes. Veja como foi o diálogo.

A Fazenda 16: Raquel Brito diz que quer ser médica

Raquel revelou que queria atuar em uma área relacionada ao parto. “Obstetrícia, parto, cesariana”, disse. Cauê se confundiu e questionou: “Mas para poder fazer parto não tem que fazer veterinária primeiro?”.