Deolane em A Fazenda: o que aconteceu? Relembre sua participação

Durante o programa da Record, Deolane se envolveu em alguns conflitos e teve uma saída conturbada. Relembre a seguir a sua trajetória no reality show

Ela teve um pedido de habeas corpus concedido para ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, mas acabou sendo presa novamente nessa terça, 10, por descumprimento de medidas cautelares.

A Fazenda 14: briga de Deolane e Deborah

Deolane já deu indícios de que sua participação seria polêmica desde o início do confinamento. Uma das rivalidades mais marcantes começou quando Deborah Albuquerque disse que sabia segredos de Pétala Barreiros, aliada da influenciadora.

A fofoca chegou até os ouvidos de Deolane, que saiu em defesa da amiga e foi tirar satisfações com a então "aliada". A partir desse momento, as duas viraram rivais e trocavam xingamentos com frequência.