A Fazenda 2023: Confira quem são os quatro finalistas da 15ª edição

Na última Roça antes da grande final de A Fazenda 15, seis peões disputaram a preferência do público. Após a votação, André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães são os quatro finalistas do reality.

Escapando da terceira Roça seguida, WL Guimarães é o primeiro finalista de A Fazenda 15. “Eu tô na final”, disse ele, emocionado, ao voltar para a sede e aguardar os outros finalistas.

Jaquelline Grohalski foi a segunda a ser salva pelos votos do público. Ela pulou de alegria ao saber o resultado e se despediu dos outros peões ao voltar para a sede. Ao encontrar WL, Jaque comemorou: “De Rondônia pro mundo”.

O terceiro peão a ser salvo foi André Gonçalves, que celebrou o momento e deu um abraço nos outros Roceiros. Ao encontrar Jaque e WL, o ator disse que não estava acreditando que era finalista. "Eu tô em choque", disse ele.

Márcia Fu foi a última peoa a ser salva pelo público. Ela agradeceu por ter sido salva e dedicou a permanência ao filho. "Filho, é por você", disse a ex-atleta. Ao voltar para a sede, ela gritou "Bora égua mana" e comemorou ao lado dos outros finalistas.

O quarteto comemorou a final do reality com estilo. Os finalistas de A Fazenda 15 correram para a área externa da sede e se depararam com fogos de artifício no céu. Eles fizeram um brinde para comemorar a conquista.