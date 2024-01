Márcia Fu faz canção dos anos 1980 viralizar no Spotify; entenda

Mealhista olímpica, Márcia Fu fez com que "Escrito nas Estrelas", canção da década de 1980, viralizasse no Spotify

A situação ocorreu na última semana, quando os peões se reuniram na sala para um momento musical. Na ocasião, a ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Márcia Fu apresentou “Escrito nas Estrelas” na 15ª edição do programa.

Um dos sucessos da música popular brasileira durante a década de 1980, “ Escrito nas Estrelas ” voltou a ser hit após quase 40 anos do lançamento da canção.

Leia mais A Fazenda 15: na Roça, Nadja critica Galisteu por não ser neutra

Escrita por Arnaldo Black e Carlos Rennó, a música foi lançada em 1985, mas atualmente ocupa a terceira posição no ranking de mais ouvidas do dia no Spotify.

Atualizada nesta quinta feira, 7, a música está no Top 3 da playlist “Viral 50” do streaming, atrás apenas de “Heather”, de Conan Gray, em 1º; e de “Bênçãos que não têm fim”, de Isadora Pompeo, na 2ª posição.

Confira: Música de Flora Matos de 2018 viraliza e chega ao top 3 do Spotify

Com o hit, Tetê Espíndola agradeceu Márcia e comemorou o sucesso da sua canção. “Esse delicioso clássico da minha trajetória. Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar!”, escreveu em publicação no Instagram.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp