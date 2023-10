A Fazenda 2023: melhores momentos da participação de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade foi uma participante que marcou durante a 15ª edição da Fazenda; com a sua expulsão confira os momentos marcantes da jornalista no reality

Além de Jenny, Rachel teve uma batalha contundente contra Cariúcha , Darlan “Laranjinha” Cunha e Nathalia Valente , todos já eliminados. Essa perseguição do grupo “Os Crias” trouxe a ex-âncora como a favorita a se tornar a 15ª campeã do reality show.

A Fazenda 2023: expulsão de Rachel Sheherazade

Rachel havia discutido com Jenny Miranda desde o fim de quarta-feira, mas até então sem contatos físicos. Na manhã desta quinta-feira, foi chamada a comparecer ao closet do cede por volta das 12h. Logo após foi apresentado um comunicado aos participantes do programa.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", informou a Record para os peões em comunicado.

Segundo a divulgação, a Rachel Sheherazade desrespeitou as regras do programa da Record TV ao colocar a mão no rosto de Jenny Miranda. A suposta agressão, não foi transmitida no pay-per-view, o PlayPlus.

"Por conta de uma atitude contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público do programa de hoje", concluiu o aviso.

O programa apresentado por Adriane Galisteu vai ao ar às 22h45 na TV aberta. A emissora também cancelou a quarta roça do programa.

Rachel Sheherazade em A Fazenda: melhores momentos

Sua rixa com o grupo, “Os Crias”, sempre foi bastante aflorada, com acusações graves de ambos os lados.