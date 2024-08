‘A Fazenda 16’: ídolo do Corinthians pode participar de reality

Ex-jogador está presente um uma lista que viralizou nas redes sociais com possíveis nomes que podem estar em "A Fazenda 16"

Um nome conhecido da torcida do Corinthians está entre os possíveis participantes do reality ‘A Fazenda 16’, da Record. Trata-se de Edílson Capetinha, campeão mundial pelo clube em 2000. O ex-jogador aparece em uma lista vazada nas redes sociais nesta terça-feira (20) com os prováveis ‘fazendeiros’.

Caso faça parte da nova temporada do reality, Edílson disputará um prêmio de R$ 2 milhões junto a outros 19 participantes. A informação sobre o valor da premiação é do portal Leo Dias. A expectativa é que a confirmação dos nomes aconteça nos próximos dias, já que o programa tem previsão de início para setembro.