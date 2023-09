A Fazenda 15: Estreia tem briga e beijo de possível casal

Mais uma vez comandado por Adriane Galisteu, o reality mostrou as primeiras horas dos participantes na sede. Saiba tudo que aconteceu na estreia de A Fazenda

Depois da apresentação dos participantes do paiol e da sabatina com os jornalistas, que aconteceu na pré-estreia, a estreia de A Fazenda 15 trouxe o primeiro dia dos participantes na sede, dinâmica de grupo e a primeira Prova do Fazendeiro.

Além disso, a votação para escolher os quatro participantes do paiol que irão entrar na sede acontece até quinta-feira (21/09), pelo R7.

Enquanto os participantes entravam na sede, os que estavam no paiol já comentavam sobre os relacionamentos dentro do jogo. Antes de adentrarem na sede, os participantes se reuniram em um grupo para se conhecerem melhor e cada um foi se apresentando.