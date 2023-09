A Fazenda 2023: resumo da pré-estreia de ontem, 18

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas, comenta sobre a ex-esposa em dinâmica ao vivo; fique por dentro do que rolou na pré-estreia Crédito: Reprodução / Record TV / A Fazenda 2023

A pré-estreia do reality show rural da Record TV apresentou sua pré-estreia revelando a chegada dos peões na casa. Não somente isso, o programa apresentado por Adriane Galisteu também contou com os dez integrantes do Paiol que disputam as quatro vagas disponíveis para a sede de A Fazenda. A nova temporada do game se inicia com 18 peões, mas contará com 22 após o resultado do Paiol na próxima quinta-feira, 21. A Fazenda 2023: onde assistir e horários da 15ª edição do reality da Record

Além disso, a pré-estréia foi marcada por uma sabatina formada por jornalistas selecionados que destacou e alfinetou as maiores polêmicas envolvendo os participantes da 15ª edição do reality, o que alimentou o fogo no feno para esta temporada.

Abaixo, confira os pontos altos da primeira noite de A Fazenda 15.

Resumo da pré-estreia de A Fazenda 2023: Lucas Souza, ex de Jojo Todynho

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho e participante de A Fazenda 15, quando de cara com a sabatina dos jornalistas, enfrentou uma pergunta nada sútil. Fabíola Reipert questionou o peão a respeito de querer “surfar no nome da funkeira”. Lucas, por sua vez, desviou da possibilidade de querer a fama da ex-esposa. “Eu nunca a vi falar que eu usava o nome dela para aparecer. Não vim aqui para me desvincular da Jojo. Muito pelo contrário, tenho orgulho da nossa história”. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Após a resposta de Lucas, a jornalista afirmou: “Eu acho que ele sabonetou!”



Resumo da pré-estreia de A Fazenda 2023: cantora de forró já chorou

Na primeira dinâmica exibida entre os 18 peões da sede, cada um tinha que escolher um pódio de mais dois participantes, diante de um teste de afinidade. Um deles seria o Parça e ficaria num cercado com o peão, enquanto o outro ficaria do lado de forma como o menos parceiro. Kally Fonseca, vocalista da banda Cavaleiros do Forró, foi a mais escolhida como alguém com quem os outros peões aparentemente não formariam alianças. Faltou afinidade, hein? Como resposta, a peoa já chorou num dos primeiros momentos da edição. Inicialmente ela até brincou com a situação e ensaiou uma mini treta com Cariúcha, que a chamou de "loira do Forró". Mas ao término da atividade, ela acabou chorando copiosamente.