A Fazenda 13: Erasmo e Mussunzinho rebatem machismo apontado por Erika

Erika Schneider, fazendeira da semana, indicou Mussunzinho para a Roça sob justificativa de atitudes e falas machistas. No reality rural da Record TV, o ex de Gabriela Pugliesi chegou a falar que ela deveria saber o que é machismo antes de falar

Alguns participantes de A Fazenda 2021 não gostaram nada da justificativa de Erika Schneider ao indicar o peão Mussunzinho para a segunda Roça. A fazendeira da semana apontou machismo nas atitudes do ator e as atitudes da peoa repercutiram por toda a tarde desta quarta-feira, 29, entre alguns homens. Mc Gui, Erasmo Viana e Mussunzinho se sentiram mais afetados pelo motivo da ex-dançarina e comentaram o fato com Tati Quebra Barraco e Solange Gomes.

Mc Gui começou questionando Mussunzinho se a peoa havia falado com ele após o fato e o ator negou. Em seguida, Erasmo disparou que não esperava que o voto dela, além da indicação do peão, fosse nele. "Ela já ficou me mandando mensagem no direct, já foi em treino comigo... criou uma certa relação. Aqui ninguém tem obrigação de justificar por que vai votar na pessoa. Eu que criei uma expectativa errada", apontou o ex de Gabriela Pugliesi. Mas o peão não ficou satisfeito com a atitude de Erika. "Ela deveria falar e conversar, apontar 'poxa, não gostei dessa atitude'".

O indicado da loira comentou que o papo já circulou pela sede como machismo. "Voltou como machismo? Beleza. Aí depois quando vai votar, fala 'ah, por causa das atitudes de algumas pessoas...'. Dá nome aos bois", comentou. Erasmo concordou com o colega e falou que a peoa - uma mulher - deveria saber o que é machismo antes de falar. "Eu que conversei com ela: a pessoa tem que saber o que é machismo, o que é a causa", comentou o peão.

Viana relembrou o caso de Liziane: a primeira eliminada de A Fazenda 2021 apontou que o peão foi machista por ter sido questionada pelo empresário se ela se masturbaria pensando em alguns dos homens da sede. "Mesmo caso com a Liziane, cara. Ela me chamou de machista. Eu fui grosso com ela, é diferente", comentou o peão. "Eu não levei ela na inferioridade, que ela era incapaz de algo. Eu explodi no momento de competição porque ela me colocou em uma situação que eu não queria estar". Mussunzinho concordou com o colega e aproveitou o momento para se defender novamente de Erika. "Em nenhum momento eu fui machista com ninguém".

Ambos os peões comentaram que falaram com Erika para a peoa apontar um momento em que eles foram machistas com ela. "Me mostra então, qual foi a atitude que eu tive que foi machista? Me pontua. São ativistas de internet", repudiou Mussunzinho. Tati e Solange, que estavam na mesa junto dos peões, ouviam a conversa e concordaram com os participantes.

"É maldade, sabe por que? As pessoas tem vida", continuou Mussunzinho. "Outra cosa é você estar brincando com a vida do cara: eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho mãe... vamo pensar antes de se colocar. Vamo colocar com fundamento". Erasmo novamente concordou com o amigo e ressaltou: "É a mesma coisa do que é gay. Daqui a pouco você fala alguma coisa com o cara, de forma agressiva, aí ele 'ah não, você não tá respeitando os LGBT'". Tati comentou que as coisas não são bem assim, mas entendeu o ponto do peão. "Quer levantar uma bandeira que sabe que o público vai ficar em cima", finalizou a cantora.

