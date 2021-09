A Fazenda 13: após formação da roça, Rico causa punição proposital

A segunda roça de "A Fazenda 13" foi formada e movimentou a madrugada desta quarta-feira, 29 de setembro, com muitas tretas. Mussunzinho foi um dos peões indicados, além de Dayane Mello, Gui Araujo e Bil Araújo, que ainda podem se salvar, caso vençam a Prova do Fazendeiro no programa de hoje (29/09).

Erika Schneider, fazendeira da semana, considerou a distribuição de tarefas na hora de fazer sua indicação. "Não é porque eu sou mulher que eu sou menos, ou que consigo fazer menos coisas (...) Analisei muito e vou colocar o Mussunzinho na roça", declarou.

Com 7 votos, Rico Melquiades foi o mais indicado pelos peões, mas como venceu a Prova de Fogo, usou o poder da chama amarela para transferir os votos, colocando Bil Araújo em seu lugar. "Eu quero agradecer muito ao Bil por ele me ensinar a jogar com a razão. Porque se ele não tivesse me ensinado a jogar com a razão, eu jogaria hoje com o coração, e não ia colocar meus votos nele. Mas como ele me ensinou a jogar com a razão, os meus sete votos vão pra ele. Obrigado, Bil, por me ensinar a jogar com a razão. Senta no meu lugar", explicou.

Com isso, Bil teve o direito de escolher um participante para ir à Roça e escolheu Dayane. Com a dinâmica do "Resta um", Gui Araujo foi o peão que sobrou, ocupando o último banquinho da Roça. Marina Ferrari, que ganhou o poder da chama vermelha, ficou responsável por vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu Mussunzinho.



As indicações geraram bate-boca entre os participantes. Bil chegou a declarar que iria passar por cima de Rico, caso continue no programa. "Já é o meu terceiro reality, tô aqui pra aprender errando, mas não vou aceitar um cara desrespeitando as mulheres onde eu vi cresci vendo isso. Então, não vai ser você Rico que vai gritar ou xingar alguém aqui dentro, tá bom? A gente se vê. Vou passar por cima de você se for preciso. Na próxima eu passo por cima de você", afirmou.

Revoltado com a quantidade de votos que recebeu, Rico decidiu causar uma punição proposital para se vingar dos colegas. Sem microfone, ele andou pela sede e declarou: "Pra gente esquentar esse jogo, vamos de punição". Com o toque da sirene de punição, o peão ainda debochou dos participantes, pedindo para bater o recorde de indicação na próxima roça: "Quero dez votos na próxima votação".

A fazendeira Erika reuniu os peões para informar o castigo dado pela produção do reality. "Segundo a página 15 do manual de sobrevivência, é obrigatório o uso de microfone durante todo o tempo de permanência. Pelo descumprimento, todo o grupo ficará 24 horas sem água encanada e gás", leu.

Rico, que deu o poder da chama vermelha para Marina, ficou indignado com a escolha da participante. "Burra, burra, Marina foi burra, velho!", disse, afirmando que ela deveria ter vetado Bil da prova. Tati Quebra-Barraco também mostrou sua indignação com a Roça e criticou a indicação de Erika, afirmando que ela precisava se posicionar mais no jogo.

"Não adianta. No dia que eu discuti com ele [Rico] porque ela chamou o Bil de ladrão, ela não se manifestou. Ele tava gritando e me xingando e ela não se manifestou. Se não jogar aqui com a verdade, não adianta", declarou. "Tati, a forma de me manifestar não é assim. Eu não vou me alterar", rebateu Erika. "Claro que você não vai se alterar. Porque quando é a seu favor tá te favorecendo", alfinetou Tati.

O restante da caso não gostou da atitude de Rico ao provocar a punição. Tati afirmou que o peão não iria comer as refeições preparadas por ela e Solange sugeriu que os participantes escondessem as facas, com medo de uma reação pior de Rico.

Após a discussão com Tati, Erika se trancou na dispensa e começou a chorar. MC Gui criticou a postura da fazendeira. "Ela fica do lado do cara que desrespeita mulher, desrespeita todo mundo. Manda, sim, mulher tomar no c* porque tá gravado e todo mundo viu. Ela fica do lado do cara", afirmou. Rico rebateu lembrando o episódio em que MC Gui foi cancelado por fazer uma piada com uma criança nos Estados Unidos. "Trato igual você tratou [a menina] lá fora. Canceladinho, né? Cancelado!", debochou.

Além da punição causada por Rico, os participantes receberam mais um castigo. Até a próxima reposição de alimentos na despensa do reality, eles ficarão sem carne como punição por um integrante da baia levar um item não permitido.

