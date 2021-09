Nego do Borel grava vídeo com a mãe após expulsão da Fazenda 13

Após ser expulso de A Fazenda 2021 devido a forçar relações com a modelo Dayane Mello, cantor gravou vídeo com Roseli Viana Gomes. O ex-participante do reality rural da Record TV viajou de São Paulo, sede do programa, ao Rio de Janeiro

Após sua expulsão de A Fazenda 2021, o cantor Nego do Borel gravou um vídeo ao lado da mãe, Roseli Viana Gomes, na madrugada deste domingo, 26. O ex-participante do reality rural da Record TV viajou de São Paulo, sede do programa, ao Rio de Janeiro. A publicação mostra os dois abraçados em casa.

"Meus fãs, eu cheguei em casa e estou muito feliz. Tamos juntos, muito obrigado! Vamos! Cheguei na coroa", referiu-se o cantor à sua mãe. Roseli garante que está tudo bem com o artista, acusado nas redes de forçar relações com a modelo Dayane Mello no reality. "Amanhã a gente conversa. Tá tudo bem", disse a mãe, durante a curta gravação. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Perfis dos participantes demonstraram apoio à Dayane. Ainda segundo Kogut, o cantor deve fazer um pronunciamento neste domingo, 26, para se retratar. Amigos de Nego do Borel comentaram à jornalista que ele viajou ao Rio pouco depois de a Record expulsá-lo do programa. A Polícia e a equipe jurídica do reality rural chegou a ir até a sede de A Fazenda 2021, em Itapecerica da Serra (SP). Segundo os bastidores, a produção do programa foi encurralada à expulsão de Borel devido as pressões dos patrocinadores.

Acusação de estupro em A Fazenda 2021: Nego do Borel foi expulso do reality

A saída de Nego do Borel foi adiantada pelo colunista Leo Dias na noite deste sábado. Segundo ele, a decisão teria sido influenciada pela pressão feita por espectadores e pelos patrocinadores do programa. Mesmo após informar que só se retrataria durante o programa ao vivo, a produção do reality rural publicou horas antes, em suas redes sociais, a decisão final da expulsão de Nego do Borel. "Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição. Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado”, diz o texto da nota.

Durante o programa, Adriane Galisteu também comentou o caso. "Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado. Quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não!", disse, durante o fim da edição do dia. A loira respirou fundo e completou a frase com um "difícil, né?". Ainda, o programa terminou em silêncio, sem a característica música que encerra a edição. A Fazenda 2021 é transmitido todos os dias ao vivo às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu



Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar.

Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.

