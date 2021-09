A Fazenda 13: Dayane Mello recebe atendimento psicológico que teria motivado "decisão justa" sobre expulsão de Borel

Abuso teria acontecido após festa na sexta-feira, 24. Público do programa afirmou nas redes que Borel abusou de Dayane enquanto ela estava bêbada, sem condições de dar consentimento.

A Record TV, responsável pelo reality show A Fazenda, confirmou a expulsão do funkeiro Nego do Borel por acusação de estupro da modelo Dayane Mello. Por meio de nota oficial, a emissora afirmou que a modelo passou por atendimento psicológico e entrevista, “completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa”.

Neste sábado, 25, os outros peões deram depoimentos sobre os acontecimentos da madrugada. De acordo com a Record, uma equipe multidisciplinar analisa as filmagens do reality desde a manhã de hoje.

“Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição. Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado”, diz o texto da nota. O programa é transmitido ao vivo às 22 horas e 30 minutos.

A saída de Nego do Borel foi adiantada pelo colunista Leo Dias na noite deste sábado. Segundo ele, a decisão teria sido influenciada pela pressão feita por espectadores e pelos patrocinadores do programa.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar.

Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.







