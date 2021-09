A Fazenda 13: Galisteu se pronuncia sobre acusações contra Nego do Borel

A apresentadora da 13ª edição do reality show A Fazenda, Adriane Galisteu, se pronunciou sobre as acusações feitas ao participante Nego do Borel por meio de sua conta oficial do Twitter. “Amores, to aqui pra dizer pra vcs que eu Adriane não compactuo em hipótese alguma com nenhum tipo de abuso, assédio, racismo, machismo, violência e discriminação contra a mulher e qualquer outro gênero”, disse.

Galisteu afirmou que também acompanha o caso desde as primeiras horas deste sábado, 25, “juntamente com o corpo jurídico e toda a direção do programa para apuração rigorosa e total esclarecimento dos fatos”.

Amores, to aqui pra dizer pra vcs que eu Adriane não compactuo em hipótese alguma com nenhum tipo de abuso, assédio, racismo, machismo, violência e discriminação contar a mulher e qualquer outro gênero.

Após as acusações de estupro direcionadas a Nego do Borel por espectadores do reality, a equipe de comunicação da modelo Dayane Mello, vítima do abuso, informou que iria até o sítio onde é gravado o programa para apurar os fatos. A modelo foi chamada pela produção do programa, mas a equipe compartilhou por meio das redes sociais que ainda não tiveram contato com ela e não sabem o que lhe foi repassado.

Em seu pronunciamento, Adriane Galisteu reforçou que mais informações sobre o caso seriam divulgadas no programa deste sábado, às 22 horas e 30 minutos. A emissora responsável pela transmissão do reality, Record TV, afirmou que não se posicionará antes da edição desta noite.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar.

Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.



