A Fazenda 13: patrocinadores exigem expulsão de Nego do Borel, diz colunista

O cerco começa a apertar em A Fazenda 2021: após as acusações de estupro envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello, os patrocinadores do programa estão pressionando a emissora para que o funkeiro seja expulso do jogo. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Dentre as marcas, a Aurora Alimentos já se posicionou em suas redes sociais. Perfis de participantes prestaram apoio a peoa hoje.

"Em virtude dos últimos acontecimentos no programa A Fazenda, que envolvem o participante Nego do Borel e a participante Dayane Mello, informamos que a Aurora já está em contato com a Record. Estamos aguardando as apurações para que as medidas necessárias e justas sejam tomadas o quanto antes", informou o perfil oficial da empresa. "Não apoiamos e nem vamos aceitar que atitudes que violem os direitos das mulheres ou de qualquer outro indivíduo passem impunemente". São patrocinadores do programa Ambev, Tik Tok, Seda, Banco Original e Aurora Alimentos, além do reality ser um oferecimento da Americanas.

Segundo o colunista, um representante de uma das marcas conversou que todos estão fechados e querem Nego do Borel fora do reality. A pessoa pediu sigilo de identidade. "Para os patrocinadores, o fato mancha a imagem não só do programa, mas a deles também", comentou Feltrin. Na última semana, Duda Reis criticou a Record por dar espaço ao seu ex. "A Record faz isso e é um desserviço, porque ela tenta dar espaço para pessoas que não merecem", lamenta. "Isso desestimula a mulher a denunciar, porque o que a sociedade faz? Acolhe o homem, que agrediu a mulher - que, de fato, é a vítima, que é revitimizada quando esse homem passa na TV".

O staff de Nego do Borel se mostrou favorável às apurações de "todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality", mas pediu cautela aos julgamentos dos telespectadores do programa. Já o perfil da modelo informou que estava a caminho do sítio onde o programa é gravado, em Itapecerica da Serra (SP). Em última atualização nas redes sociais, confirmou a presença no local. A emissora responsável pelo reality rural, Record TV, informou que está apurando o caso e que não se posicionará antes do programa de hoje, sábado, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar. Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.

