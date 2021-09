Duda Reis critica Record por dar espaço a Nego do Borel em A Fazenda 13

A influencer também trouxe atualizações sobre a acusação contra o cantor Nego do Borel, acusado de violência doméstica por Duda. "Até quando um agressor terá espaço na sociedade e até quando a palavra da vítima será colocada em pauta?", questionou em desabafo no Instagram

A influencer Duda Reis compartilhou um desabafo em seu Instagram na noite desta sexta-feira, 17. Pela primeira vez, Duda se posicionou sobre a ida de seu ex-namorado, Nego do Borel, para A Fazenda 2021. O relacionamento entre o ex-casal virou caso de polícia: a atriz acusa o integrante do reality de agressão e estupro. No vídeo, a ex-namorada traz novas informações sobre o caso e critica a emissora por dar espaço ao cantor no reality rural.

Duda deu início ao vídeo citando a participante Dayane Mello. Na tarde de hoje, a modelo questionou as acusações de violência doméstica durante conversa com Solange Gomes e o chamou de "pobre coitado". A fala da ex-participante do Big Brother italiano repercutiu negativamente na internet mas, em seu desabafo, Reis se diz contra qualquer indício de "onda de ódio" contra a peoa. "A maior pena não é a participante ter falado isso, eu lamento muito porque eu jamais teria essa postura. Mas a maior pena é uma emissora ter atitudes como essa em diversos anos, de colocar homens com ficha criminal em realities e dar chances para eles", justificou a atriz.

A empresária fez questão de mostrar seu repúdio a participação de Nego do Borel no reality rural. "A Record faz isso e é um desserviço, porque ela tenta dar espaço para pessoas que não merecem", lamenta. "Isso desestimula a mulher a denunciar, porque o que a sociedade faz? Acolhe o homem, que agrediu a mulher - que, de fato, é a vítima, que é revitimada quando esse homem passa na TV".

Na legenda, Duda compartilhou a decisão do juiz responsável pela acusação de violência doméstica contra o cantor. "Deixo aqui esse vídeo para quem duvidou em algum momento da minha versão e deixo aqui a notícia de que hoje, Leno Maycon (Nego do Borel) foi indiciado por ter praticado violência doméstica contra mim. Vale lembrar que é a terceira denúncia, de uma terceira mulher diferente, sobre agressão física e psicológica vindas do mesmo homem", relembrou a modelo. Nego do Borel também é indiciado por uma ex-namorada que trabalhou com o artista em 2013, como assessora de imprensa. Segundo informações do jornal Extra, as investigações mostraram que a jovem sofreu diversas violências do artista parecidas com a que ele teria apresentado contra Duda.

