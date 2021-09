A Fazenda 13: peões apostam em Nego do Borel e Solange como primeiros eliminados

Durante uma brincadeira do programa, os participantes escolheram uma pessoa para ser eliminada na primeira semana

No último domingo (19/09), uma dinâmica de "A Fazenda 13" deu indícios de quais participantes serão indicados à primeira eliminação. Devido ao passado polêmico e desentendimentos na casa, Nego do Borel é um dos nomes discutido pelos participantes para ir à Roça. Além do cantor, Solange Gomes também foi apontada pelos peões.

Na dinâmica, os participantes escolheram um nome para ir junto até a final e outro que deveria ser eliminado na primeira semana. Logo no início, Solange foi votada e se alterou após Bil Araújo tentar ajudá-la a entender a brincadeira. "Não precisa me explicar de novo, eu já sei o que tenho que fazer", disse a participante. "Vai, então começa logo", falou o ex-BBB. "Eu começo a hora que eu quiser", rebateu Sol.

Na sua vez, a peoa afirmou que Marina Ferrari sairia por ficar "o dia todo se maquiando e conversando com a 'amiguinha do maternal' [Erika]". A justificativa e o bate-boca com Bil não agradaram os outros participantes. Medrado, Valentina, Erasmo, Victor, Sthe, Marina, Erika e Bil optaram por indicar Solange como possível eliminada.

Gui Araujo, Mileide, Tati, Dynho, Liziane, Aline e Tiago apostaram em Nego do Borel como o primeiro a sair do reality. O cantor chegou a dar sua versão dos fatos da briga generalizada da Baia no último fim de semana, mas sentiu que a confusão teve peso na escolha dos participantes e desabou em lágrimas após a dinâmica.

