"A Fazenda 13" atrai jovens e amplia perfil social de espectadores da Record

"A Fazenda 13" estreou nesta terça, 14 de setembro, e tem rendido revelações, desentendimentos e muito entretenimento. Apesar dos preconceitos que parte do público tem com o reality, um estudo recente da Record TV revela um "rejuvenescimento" dos telespectadores, além do crescimento de audiência de classes sociais mais altas.

Enquanto a grade da emissora conta com 46% de público com até 49 anos, "A Fazenda" aumenta a audiência entre essa faixa etária e chega aos 64%. Já na faixa de até 59 anos, o canal chega aos 63%, mas o reality vai além e atinge 79%.

Em relação às classes sociais, o estudo revela que pelo menos 24% do público que assiste o programa pertence as classes AB, enquanto a emissora no geral atinge 17% dessas classes. Aumentando o recorte, as classes ABC representam 82% da audiência, contra 77% das mesmas classes que consomem a Record no geral.

"A Fazenda" atrai 57% do público da classe C, enquanto o restante da programação da emissora atinge 60% desse público.

