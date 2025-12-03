Retrospectiva TikTok 2025: as trends que bombaram no ano

Retrospectiva TikTok 2025: relembre as principais trends do anoDe Bobbie Goods ao retorno de músicas clássicas, o TikTok marcou tendências envolvendo humor e nostalgia neste ano; veja quais foram
A rede social de vídeos TikTok tem marcado tendências desde o seu auge na pandemia. Em 2025, emplacou sucessos musicais atuais e de outras gerações, assim como novos hobbies e memes.
Cada ano tem seus destaques em relação à produção de conteúdos e o momento de relembrá-los no fim do ano. No caso do Spotify, por exemplo, é lançado o 'Spotify Wrapped', com as músicas e artistas mais ouvidos por usuário.
Já a plataforma de vídeos é marcada pela mistura de mídias, como foto, música e vídeo. Neste ano, a mistura não foi apenas de conteúdo, mas de gerações, pelo algoritmo que impulsiona itens que fizeram sucesso anos antes.
TikTok: veja quais foram as principais trends de 2025
O sucesso da rede fez com que ela tenha se tornado uma grande influência na cultura pela definição de tendências por período; confira as principais do ano, reunidas pelo TikTok:
Bobbie Goods
Quebrando a barreira das telas, o livro de colorir Bobbie Goods movimentou grupos a criarem rodas de conversa sobre técnicas. Além disso, eventos, como oficinas, reuniu multidões em shoppings de todo o País.
O impacto chegou, até mesmo, no ranking de livros mais comprados da Bienal do Livro Rio 2025, ficando em primeiro lugar. Da mesma forma, lotou livrarias com o público que procurava pelo Bobbie Goods nas estantes.
Já na plataforma, as buscas por "livro de colorir" aumentaram 141% em 2025 em relação ao ano anterior. A com o título soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil, com a comunidade compartilhando técnicas e suas próprias versões do estilo.
Morango do amor
Outro exemplo de quebra de barreiras virtuais, a receita do morango do amor chegou às confeitarias brasileiras com alta demanda.
O sucesso foi tanto que o preço da fruta aumentou e chegou a faltar por dias nas prateleiras dos supermercados.
A tendência começou como um simples preparo, que logo virou um empreendimento adotado, até mesmo, no exterior. Um dos casos mais marcantes foi o da confeiteira Geice Galindo, que chegou a vender 300 doces em uma hora.
Jet2 Holiday
O áudio publicitário da companhia aérea inglesa Jet2 Holiday passou a ser a trilha sonora para perrengues de viagem mostrados no TikTok.
A propaganda conta com o remix da música 'Hold My Hand', de Jess Glynne. De 2015, a canção é um dos exemplos dos hits que retornaram as paradas musicais do mundo, sendo a mais utilizada na plataforma durante o verão no hemisfério norte.
DtMF
Marcando o sucesso global do porto-riquenho Bad Bunny, a música DtMF marcou uma trend com carinho e nostalgia na plataforma.
Os usuários usaram um trecho do refrão como áudio para criar carrosséis e vídeos com pessoas importantes, lembranças de infância, amizades antigas e relações marcantes como homenagem para quem as pessoas amam na vida.
Com mais de 512 mil publicações, a tendência chegou no artista, que se comoveu com as publicações. O vídeo pode ser conferido em seu perfil no TikTok (@badbunny)
POV: você está terminando comigo
O POV ('point of view' ou ponto de vista, em português) é um formato muito usado pela comunidade do TikTok, acumulando diversas trends nos últimos anos com o estilo.
Neste ano, foi usada como uma forma leve e humorada para recriar términos de relacionamento. No entanto, era feito de forma inusitada e até exagerada, com referências a memes e imitações de figuras memoráveis.
Faustão, Ana Maria Braga e o Pica-Pau foram alguns que já estiveram no meio destes "términos" com a imitação de suas vozes, tornando o estilo de vídeo cada vez mais reconhecido.
Funks dos anos 80
Trazendo o mix de nostalgia com modernidade, letras atuais de funk foram misturadas com arranjos que remetem a músicas da década de 1980.
A estética musical foi impulsionada pelo perfil da Blow Records, virando febre nas redes sociais e estimulando criadores de conteúdo a explorarem edições criativas com vídeos que atingiram milhões de visualizações.
Quero dançar com você
Além do funk e do pop, a Música Popular Brasileira (MPB) teve hits que retornaram em 2025. Um dos principais deles foi 'Amado', de Vanessa da Mata, de 2007.
Só em maio deste ano, foram publicados mais de 100 mil vídeos com dança e momentos engraçados. O som foi usado na mistura de humor e leveza, aproximando diferentes gerações.
What’s Up x Beez in the trap
O remix de 'What's Up', de 4 Non Blondes (1994), e 'Beez in the Trap, de Nicki Minaj (2012), é mais um exemplo de mistura de gerações.
A combinação inesperada de duas eras musicais foi feita pelo DJ Auxlord. Com isso, milhares de vídeos foram produzidos e com diversas interpretações, sendo a principal delas feita entre celebridades: uma de costas para outra e cada uma com uma das músicas.
Nomes como Martin Scorcese (diretor de cinema), Mel Maia (atriz brasileira), Madonna (cantora), Jimmy Fallon (apresentador) e Malala (ativista) estão entre os vídeos da trend mais reproduzidos da plataforma.
Garçom! Tem Pitú?
A trend surgiu com um vídeo da cantora Laércia Dantas, que pergunta "Garçom, tem Pitú?" seguida pela música 'Onde Anda Meu Amor', do sertanejo Léo Magalhães.
Ultrapassando a marca de 34 milhões de visualizações, o vídeo original se tornou um bordão, rendendo uma onda de memes e dublagens no TikTok.
Com o sucesso, Laércia conta com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 17 milhões de curtidas na plataforma hoje.
TikTok: o sucesso e influência da plataforma
A lista exemplifica apenas alguns dos vários sucessos do TikTok em 2025. Novas trends aparecem semanalmente na plataforma, não apresentando um padrão de novidades que surgem.
Com sua popularidade global, outras redes sociais adotaram a aba de vídeos em suas plataformas, como uma forma de engajar à sua maneira.
Pessoas das mais variadas faixas etárias passam boa parte de seus dias vendo os vídeos da rede, que duram cerca de 15 segundos. Até mesmo a duração e o formato vertical de gravação de conteúdo serviram como influência de outras mídias, como as novelas verticais.
O sucesso do morango do amor e do Bobbie Goods, por exemplo, são exemplos de que o TikTok não trouxe tendência apenas para o mundo virtual, mas para o real. Por isso, a plataforma é referência em vários quesitos e para diferentes públicos que a usam.