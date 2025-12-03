Retrospectiva TikTok 2025: as trends que bombaram no ano

Bobbie Goods e Morango do amor foram uma das principais tendências do TikTok em 2025 / Crédito: Cottonbro studio/Pexels

A rede social de vídeos TikTok tem marcado tendências desde o seu auge na pandemia. Em 2025, emplacou sucessos musicais atuais e de outras gerações, assim como novos hobbies e memes. Cada ano tem seus destaques em relação à produção de conteúdos e o momento de relembrá-los no fim do ano. No caso do Spotify, por exemplo, é lançado o 'Spotify Wrapped', com as músicas e artistas mais ouvidos por usuário.

Já a plataforma de vídeos é marcada pela mistura de mídias, como foto, música e vídeo. Neste ano, a mistura não foi apenas de conteúdo, mas de gerações, pelo algoritmo que impulsiona itens que fizeram sucesso anos antes. TikTok: veja quais foram as principais trends de 2025 O sucesso da rede fez com que ela tenha se tornado uma grande influência na cultura pela definição de tendências por período; confira as principais do ano, reunidas pelo TikTok: Bobbie Goods Quebrando a barreira das telas, o livro de colorir Bobbie Goods movimentou grupos a criarem rodas de conversa sobre técnicas. Além disso, eventos, como oficinas, reuniu multidões em shoppings de todo o País.

O impacto chegou, até mesmo, no ranking de livros mais comprados da Bienal do Livro Rio 2025, ficando em primeiro lugar. Da mesma forma, lotou livrarias com o público que procurava pelo Bobbie Goods nas estantes. Já na plataforma, as buscas por "livro de colorir" aumentaram 141% em 2025 em relação ao ano anterior. A com o título soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil, com a comunidade compartilhando técnicas e suas próprias versões do estilo. Morango do amor Outro exemplo de quebra de barreiras virtuais, a receita do morango do amor chegou às confeitarias brasileiras com alta demanda.

Jet2 Holiday O áudio publicitário da companhia aérea inglesa Jet2 Holiday passou a ser a trilha sonora para perrengues de viagem mostrados no TikTok. A propaganda conta com o remix da música 'Hold My Hand', de Jess Glynne. De 2015, a canção é um dos exemplos dos hits que retornaram as paradas musicais do mundo, sendo a mais utilizada na plataforma durante o verão no hemisfério norte. DtMF Marcando o sucesso global do porto-riquenho Bad Bunny, a música DtMF marcou uma trend com carinho e nostalgia na plataforma.