Novas marcas de cosméticos apostam em produtos para jovens da geração TikTok

As crianças devem usar máscaras faciais de beleza? Os dermatologistas desaconselham, mas cada vez mais marcas de cosméticos buscam se aproximar desta geração habituada aos vídeos de "skincare" e maquiagem do TikTok. A atriz canadense Shay Mitchell anunciou em novembro o lançamento de sua marca de cosméticos, Rini, direcionada a crianças a partir de três anos.

Em seu site, a empresa oferece máscaras hidratantes, ou de outros tipos, com formatos de unicórnios ou pandas, por cerca de 6 dólares (R$ 31, na cotação atual) cada. Outras empresas estão fazendo o mesmo. Criada em 2018, a Evereden, também americana e em pleno crescimento com mais de 100 milhões de dólares (R$ 535 milhões) em receita, vende sprays, loções tônicas e cremes hidratantes para pré-adolescentes. "Crianças não precisam de cosméticos nem de produtos para cuidados com a pele", diz Laurence Coiffard, professora de Farmácia na Universidade de Nantes, na França, especializada em cosmetologia. "Elas só precisam de produtos de higiene diária - pasta de dente e gel de banho - e protetor solar quando estão expostas" ao ar livre, explica à AFP.

- Desreguladores endócrinos - Nas redes sociais, é cada vez mais frequente ver meninas muito jovens testando as chamadas "rotinas" de cuidados e beleza. Conhecidas como "Sephora Kids", em alusão à famosa loja francesa de cosméticos, algumas imitam suas influenciadoras favoritas no TikTok ou YouTube desde os sete anos de idade.

Mas o que pode parecer uma brincadeira tem seus riscos, alertam profissionais. Usar produtos cosméticos para adultos, cheios de substâncias químicas, implica exposição a desreguladores endócrinos e fitoestrogênios que podem alterar o desenvolvimento hormonal e aumentar o risco de alergias cutâneas, conforme demonstrado por estudos científicos, alerta Coiffard. Para estudar este fenômeno, Molly Hales e Sarah Rigali, pesquisadoras americanas da Universidade Northwestern de Chicago, se passaram por meninas de 13 anos no TikTok durante vários meses.

Depois, analisaram 100 vídeos de beleza publicados por 82 perfis de menores de idade e publicaram seu trabalho em junho na revista americana Pediatrics. Em uma das gravações, uma menina desenvolveu uma erupção cutânea com queimaduras após aplicar 14 produtos diferentes no rosto. Outra contou que acordava às 4h30 da manhã para realizar sua "rotina" de beleza antes de ir para a escola. "Fiquei surpresa com a magnitude do que via nestes vídeos, sobretudo a quantidade de produtos que estas meninas utilizavam", disse Hales à AFP.