TikTok anuncia acordo para a produção de podcasts em vídeo

O TikTok anunciou, nesta segunda-feira (10), um acordo com o gigante do áudio iHeartMedia que prevê a criação de podcasts gravados em vídeo por influenciadores da rede social.

São previstos até 25 novos podcasts apresentados por criadores de conteúdo no TikTok, cujos trechos e melhores momentos serão publicados no aplicativo de vídeos curtos, anunciaram as duas empresas em um comunicado.