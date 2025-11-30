Wrapped: quando sai a retrospectiva Spotify 2025?

Pesquisa com 9 mil entrevistados, mostrou que "97% não conseguiram diferenciar entre música gerada inteiramente por IA e música criada por humanos" / Crédito: cottonbro studio / Pexels

O Spotify Wrapped — a aguardada retrospectiva anual da plataforma — se consolidou como um dos eventos culturais mais marcantes do ano. A cada edição, milhões de pessoas aguardam ansiosas para revisitar seus hábitos musicais, comparar preferências com amigos e compartilhar nas redes sociais as descobertas que marcaram seus últimos 12 meses.

O interesse é tão grande que o lançamento costuma dominar os trending topics das plataformas digitais nas primeiras horas do dia. Retrospectiva Spotify 2025: quando vai ser? A chegada do Spotify Wrapped 2025 deve ocorrer, assim como nas edições anteriores, na primeira semana de dezembro. Embora o Spotify ainda não tenha confirmado oficialmente a data, o padrão dos últimos anos sinaliza que o lançamento deve acontecer entre o fim de novembro e o início de dezembro. Neste período, a empresa tradicionalmente libera os cards personalizáveis, gráficos coloridos e listas com os artistas e músicas mais ouvidos de cada usuário. Nesta edição, o Spotify deve repetir a fórmula que transformou o Wrapped em sucesso global: dados visuais dinâmicos, playlists automatizadas e experiências interativas no aplicativo.