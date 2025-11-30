Wrapped: quando sai a retrospectiva Spotify 2025?Saiba quando pode sair a tão aguardada retrospectiva anual das suas músicas e artistas favoritos
O Spotify Wrapped — a aguardada retrospectiva anual da plataforma — se consolidou como um dos eventos culturais mais marcantes do ano.
A cada edição, milhões de pessoas aguardam ansiosas para revisitar seus hábitos musicais, comparar preferências com amigos e compartilhar nas redes sociais as descobertas que marcaram seus últimos 12 meses.
O interesse é tão grande que o lançamento costuma dominar os trending topics das plataformas digitais nas primeiras horas do dia.
Retrospectiva Spotify 2025: quando vai ser?
A chegada do Spotify Wrapped 2025 deve ocorrer, assim como nas edições anteriores, na primeira semana de dezembro.
Embora o Spotify ainda não tenha confirmado oficialmente a data, o padrão dos últimos anos sinaliza que o lançamento deve acontecer entre o fim de novembro e o início de dezembro. Neste período, a empresa tradicionalmente libera os cards personalizáveis, gráficos coloridos e listas com os artistas e músicas mais ouvidos de cada usuário.
Nesta edição, o Spotify deve repetir a fórmula que transformou o Wrapped em sucesso global: dados visuais dinâmicos, playlists automatizadas e experiências interativas no aplicativo.
Nas versões mais recentes, a plataforma passou a incluir análises que mapeiam o “ritmo emocional” do ano do usuário, variações de gosto ao longo dos meses e cards com frases personalizadas altamente compartilháveis.
A expectativa é que essas ferramentas sejam ampliadas em 2025, reforçando a aposta em formatos que combinam música, narrativa pessoal e viralização.
Além do compilado individual, o Wrapped revela tendências globais, como os artistas e gêneros mais ouvidos no mundo e no Brasil — métricas que ajudam a mapear movimentos da indústria musical e medem a força de fenômenos que explodem em plataformas como TikTok.
No País, gêneros populares como piseiro, sertanejo e funk devem novamente marcar presença entre os líderes, acompanhando o desempenho das paradas ao longo do ano.