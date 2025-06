Bobbie Goods é tema de oficina gratuita em shopping de Fortaleza

Sucesso por todo o Brasil, "Bobbie Goods", livros de colorir com desenhos fofos, é tema de oficina gratuita no Shopping RioMar Papicu, em Fortaleza.

Ministrado pelo artista visual Lucas Medeiros, o momento promete seguir o sucesso da primeira oficina, ocorrida no fim de maio , também no estabelecimento localizado no bairro Papicu.

Marcado para acontecer na praça de alimentação, instalada no piso L3 do shopping, das 14 horas às 17 horas, o evento gratuito convida público de todas as idades que têm curiosidade ou já possuem prática com o livro de colorir.

Na atividade, Lucas irá orientar sobre as melhores técnicas para pintar as páginas sem manchar o livro, além de ensinar sobre os processos de aplicação de luz e sombra e também criação de texturas com as colorações.