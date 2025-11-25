Primeira novela vertical da TV Globo, lança nesta terça

Débora Ozório, Jade Picon e Daniel Rangel em "Tudo Por Uma Segunda Chance" / Crédito: Fábio Rocha/Globo

Unindo o sucesso histórico das telenovelas e o recente fenômeno dos vídeos curtos das redes sociais, a TV Globo lança sua primeira novela vertical nesta terça-feira, 25: “Tudo Por Uma Segunda Chance”. A trama será veiculada nas redes sociais da emissora e irá retratar um triângulo amoroso composto por um jovem rico (Daniel Rangel), sua namorada de infância (Débora Ozório) e uma “amiga” que fará de tudo para separar os dois (Jade Picon).

Os episódios serão disponibilizados em cinco terças-feiras consecutivas. “Tudo Por Uma Segunda Chance” contará com dez episódios inéditos nas redes sociais da Rede Globo a cada semana. Ao todo, serão disponibilizados 50 episódios com cerca de 3 minutos cada. Leia também | A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário: conheça a 1ª novela vertical brasileira A escolha de Jade Picon como a vilã Soraia foi baseada em uma "estratégia" da empresa, pois a influenciadora une os dois mundos das novelas verticais: sua fama surgiu na internet e atualmente conta com 21 milhões de seguidores somente no Instagram; e a influenciadora também protagonizou a novela “Travessia” entre 2022 e 2023, da Rede Globo.

A Globo prepara uma nova "novelinha" para o Instagram e TikTok: “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, com o cantor Gustavo Mioto no elenco. A trama de “Tudo Por Uma Segunda Chance” Prestes a se casar com Paula Magalhães (Débora Ozório), sua primeira e única namorada, Lucas Trajano (Daniel Rangel) tem fortuna e vive um verdadeiro amor. O relacionamento perfeito dos dois encanta os seguidores e fomenta sites de fofoca. Mas nada é perfeito de verdade. O romance dos protagonistas passará por momentos de dificuldade e tentações graças às armações de Soraia (Jade Picon), com direito a envenenamento e casamento cancelado. O que são as novelas verticais? As novelas verticais são produções com tramas melancólicas semelhantes às que passam na televisão aberta, porém, são idealizadas para serem assistidas pelo celular.

O formato é vertical - como os vídeos curtos do TikTok e os stories do Instagram. Além do formato mais familiar para as gerações mais jovens, a duração também é mais curta. Onde surgiram as novelas verticais? As novelas verticais surgiram na China durante a pandemia e estão se popularizando cada vez mais no Brasil. Elas podem ser assistidas em aplicativos como ReelShort, Dramabox e GoodShort, com dublagens e títulos em português. Antes de “Tudo Por Uma Segunda Chance”, UOL lançou em setembro “Além do Toque”, a primeira novela vertical lançada por um veículo de mídia brasileiro. Antes disso, no aplicativo Reel Short, a mininovela "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" viralizou, principalmente com cortes no TikTok.