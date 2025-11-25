Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira novela vertical da TV Globo, lança nesta terça

'Tudo Por Uma Segunda Chance': 1ª novela vertical da Globo é lançada nesta terça-feira

Com Jade Picon como vilã, TV Globo lança sua primeira novela vertical com episódios disponibilizados sempre às terças-feiras
Unindo o sucesso histórico das telenovelas e o recente fenômeno dos vídeos curtos das redes sociais, a TV Globo lança sua primeira novela vertical nesta terça-feira, 25: “Tudo Por Uma Segunda Chance”.

A trama será veiculada nas redes sociais da emissora e irá retratar um triângulo amoroso composto por um jovem rico (Daniel Rangel), sua namorada de infância (Débora Ozório) e uma “amiga” que fará de tudo para separar os dois (Jade Picon).

Os episódios serão disponibilizados em cinco terças-feiras consecutivas. 

“Tudo Por Uma Segunda Chance” contará com dez episódios inéditos nas redes sociais da Rede Globo a cada semana. Ao todo, serão disponibilizados 50 episódios com cerca de 3 minutos cada.

Leia também | A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário: conheça a 1ª novela vertical brasileira

A escolha de Jade Picon como a vilã Soraia foi baseada em uma "estratégia" da empresa, pois a influenciadora une os dois mundos das novelas verticais: sua fama surgiu na internet e atualmente conta com 21 milhões de seguidores somente no Instagram; e a influenciadora também protagonizou a novela “Travessia” entre 2022 e 2023, da Rede Globo.

A Globo prepara uma nova "novelinha" para o Instagram e TikTok: “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, com o cantor Gustavo Mioto no elenco.

A trama de “Tudo Por Uma Segunda Chance”

Prestes a se casar com Paula Magalhães (Débora Ozório), sua primeira e única namorada, Lucas Trajano (Daniel Rangel) tem fortuna e vive um verdadeiro amor. O relacionamento perfeito dos dois encanta os seguidores e fomenta sites de fofoca. Mas nada é perfeito de verdade. O romance dos protagonistas passará por momentos de dificuldade e tentações graças às armações de Soraia (Jade Picon), com direito a envenenamento e casamento cancelado.

O que são as novelas verticais?

As novelas verticais são produções com tramas melancólicas semelhantes às que passam na televisão aberta, porém, são idealizadas para serem assistidas pelo celular.

O formato é vertical - como os vídeos curtos do TikTok e os stories do Instagram. Além do formato mais familiar para as gerações mais jovens, a duração também é mais curta.

Onde surgiram as novelas verticais?

As novelas verticais surgiram na China durante a pandemia e estão se popularizando cada vez mais no Brasil. Elas podem ser assistidas em aplicativos como ReelShort, Dramabox e GoodShort, com dublagens e títulos em português.

Antes de “Tudo Por Uma Segunda Chance”, UOL lançou em setembro “Além do Toque”, a primeira novela vertical lançada por um veículo de mídia brasileiro. Antes disso, no aplicativo Reel Short, a mininovela "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" viralizou, principalmente com cortes no TikTok.

“Tudo Por Uma Segunda Chance”

Onde assistir: redes sociais da TV Globo
Quando: às terças-feiras, a partir de quarta-feira, 25

