Virginia e Vini Jr.: o que se sabe sobre os boatos de affair

Virginia e Vini Jr.: boatos de affair ganham força; veja o que se sabeRumores de romance entre a Virginia e o jogador Vini Jr. ganham força após viagens a Madri e vídeos nas redes sociais. Confira tudo sobre os boatos
Virginia Fonseca virou assunto internacional após interações com Vini Jr. nas redes sociais e rumores de um suposto affair com o craque brasileiro do Real Madrid.
As suspeitas começaram quando a influenciadora e empresária, dona da marca WePink, confirmou que esteve presente no aniversário de 25 anos do jogador, em julho, durante o programa “Sabadou com Virginia”, exibido em 23 de agosto.
Virginia anunciou o término do casamento com o cantor Zé Felipe em maio deste ano, em uma publicação conjunta. Pouco tempo depois, Zé Felipe entrou em rumores de relacionamento com Ana Castela, cantora conhecida como “boiadeira”.
A seguir, confira tudo o que se sabe sobre os boatos de affair entre Virginia e Vini Jr:
Interações entre Vini Jr. e Virginia nas redes sociais
Na segunda-feira, 6, Vini Jr. publicou em seu perfil no TikTok um vídeo ao lado de Virginia. Os dois aparecem dançando ao som de um funk de MC Fantaxma. A gravação já ultrapassa 30 milhões de visualizações e soma cerca de 100 mil comentários.
Antes disso, internautas já especulavam um possível relacionamento entre os dois devido a postagens da influenciadora neste mês. Em algumas delas, o closet exibido ao fundo seria, segundo fãs, o mesmo do jogador.
Esta teria sido a terceira viagem de Virginia a Madri, na Espanha, onde Vinícius mora. As duas anteriores ocorreram em setembro, a primeira acompanhada de amigos influenciadores.
Em uma das postagens, ela aparece sobre um tapete semelhante ao do closet de Vini Jr., segundo comparações feitas por seguidores com fotos publicadas pelo atleta.
Virginia assiste a jogo de Vini Jr.
Virginia também acompanhou a partida entre Real Madrid e Villarreal, válida pela oitava rodada da La Liga, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.
Nas redes sociais, ela publicou fotos usando a camisa de Vini Jr., com o autógrafo do atacante, e escreveu na legenda: “Hala Madrid”.
A influenciadora ainda compartilhou stories comemorando os gols do jogador, escrevendo: “Gol do Big Seven, tem que respeitar”, em referência ao número da camisa de Vinícius.
As interações renderam destaque em veículos internacionais, como o jornal esportivo espanhol Marca, que publicou a matéria intitulada “Quem é Virginia Fonseca? A influenciadora brasileira que se relaciona com Vinícius”.
Modelo expõe prints com supostas investidas de Vini Jr.
Poucos dias após a estadia de Virginia em Madri, o portal Leo Dias publicou, nesta segunda-feira, 6, o relato da modelo brasileira Day Magalhães, que vive na Itália, sobre supostas interações com Vini Jr.
De acordo com a publicação, Day e Vini teriam começado a conversar há alguns meses e mantiveram contato desde maio — período que coincide com o início dos rumores envolvendo o atleta e Virginia.
Nos prints divulgados pela modelo, o jogador aparece reagindo a postagens com emojis, trocando mensagens e mencionando possíveis encontros. As capturas incluem registros de chamadas de vídeo e conversas sobre hospedagem.
Em uma das mensagens, de maio, Vini teria escrito: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”, ao que Day respondeu com elogios e emojis apaixonados. Em seguida, o jogador pediu os dados do passaporte dela, e ela confirmou o envio.
Em entrevista à revista Quem, nesta terça-feira, 7, Day afirmou que as conversas são reais:
“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime.”, Day comentou incomodada com a aproximação dos dois.
“Ele postou um vídeo com ela e, em seguida, me chamou para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, declarou, acrescentando que o jogador chegou a cogitar um relacionamento sério com ela.
A modelo também afirmou que se encontrou com Vini algumas vezes, inclusive em um jantar com outros jogadores do Real Madrid, e que ambos haviam combinado de não postar fotos juntos.
Quando questionada se houve envolvimento entre os dois, Day respondeu: “Sim, rolou algo entre nós.”
Até o momento, nem Virginia Fonseca, nem Vinícius Jr. se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de relacionamento.