Virginia e Vini Jr.: o que se sabe sobre os boatos de affair

Rumores de affair entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid ganham força internacionalmente; confira / Crédito: Reprodução / Getty images / Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca virou assunto internacional após interações com Vini Jr. nas redes sociais e rumores de um suposto affair com o craque brasileiro do Real Madrid. As suspeitas começaram quando a influenciadora e empresária, dona da marca WePink, confirmou que esteve presente no aniversário de 25 anos do jogador, em julho, durante o programa “Sabadou com Virginia”, exibido em 23 de agosto.

Virginia anunciou o término do casamento com o cantor Zé Felipe em maio deste ano, em uma publicação conjunta. Pouco tempo depois, Zé Felipe entrou em rumores de relacionamento com Ana Castela, cantora conhecida como “boiadeira”. A seguir, confira tudo o que se sabe sobre os boatos de affair entre Virginia e Vini Jr: Interações entre Vini Jr. e Virginia nas redes sociais Na segunda-feira, 6, Vini Jr. publicou em seu perfil no TikTok um vídeo ao lado de Virginia. Os dois aparecem dançando ao som de um funk de MC Fantaxma. A gravação já ultrapassa 30 milhões de visualizações e soma cerca de 100 mil comentários. Antes disso, internautas já especulavam um possível relacionamento entre os dois devido a postagens da influenciadora neste mês. Em algumas delas, o closet exibido ao fundo seria, segundo fãs, o mesmo do jogador.

Esta teria sido a terceira viagem de Virginia a Madri, na Espanha, onde Vinícius mora. As duas anteriores ocorreram em setembro, a primeira acompanhada de amigos influenciadores. Em uma das postagens, ela aparece sobre um tapete semelhante ao do closet de Vini Jr., segundo comparações feitas por seguidores com fotos publicadas pelo atleta. Virginia assiste a jogo de Vini Jr. Virginia também acompanhou a partida entre Real Madrid e Villarreal, válida pela oitava rodada da La Liga, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Nas redes sociais, ela publicou fotos usando a camisa de Vini Jr., com o autógrafo do atacante, e escreveu na legenda: “Hala Madrid”. A influenciadora ainda compartilhou stories comemorando os gols do jogador, escrevendo: “Gol do Big Seven, tem que respeitar”, em referência ao número da camisa de Vinícius. As interações renderam destaque em veículos internacionais, como o jornal esportivo espanhol Marca, que publicou a matéria intitulada “Quem é Virginia Fonseca? A influenciadora brasileira que se relaciona com Vinícius”.