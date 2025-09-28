Filho de Popó chama o pai de Beyoncé do boxe: ‘É tipo o Grammy’Filho de Popó usou as redes sociais para celebrar as vitórias do pai, comparando-o a Beyoncé e ao Grammy da música
Juan Freitas, filho do ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas, emocionou seguidores ao prestar uma homenagem ao pai nas redes sociais.
Recém-formado em Medicina, o jovem de 26 anos comparou as conquistas do atleta às maiores premiações do mundo da música.
“É tipo o Grammy do boxe. É como se ele fosse a Beyoncé do boxe, entendeu?”, escreveu ao compartilhar um vídeo em que Popó exibe seus cinco cinturões conquistados ao longo da carreira.
A homenagem ganhou ainda mais repercussão após a polêmica em que Popó se envolveu neste último sábado, 27, durante uma luta contra Wanderlei Silva. O confronto terminou em pancadaria generalizada, deixando um lutador desmaiado e provocando forte repercussão nas redes sociais e no meio esportivo.
Juan é um dos três filhos do ex-pugilista com Manuela Vidal, sua ex-mulher. Gay assumido desde os 16 anos, o jovem contou com total apoio do pai quando revelou sua sexualidade.
“Ele disse que sentia atração por menina e por menino. Depois, apareceu e me apresentou um namorado. Eu só perguntei: ‘Está feliz?’, e ele respondeu: ‘Estou feliz’. Então falei duas coisas: uma como pai e outra como homem. Como pai, disse: ‘Muita gente não aceita, você pode ser espancado na rua e sofrer muitas coisas’. Como homem, falei: ‘Entre vocês dois, entre quatro paredes, bote para f***, porque senão você vai ser corno’ [risos]. E segui o fluxo”, contou Popó em entrevista de 2022.
Pentacampeão mundial, Acelino Freitas, hoje com 50 anos, conquistou sete cinturões ao longo da carreira profissional. Entre suas conquistas estão quatro títulos nas categorias super-pena e leve (WBO e WBA), duas coroas de supercampeão e um título honorário concedido pelo WBC em 2024, consolidando seu nome como um dos maiores da história do boxe brasileiro.