Filho de Popó chama o pai de Beyoncé do boxe: ‘É tipo o Grammy’

Filho de Popó usou as redes sociais para celebrar as vitórias do pai, comparando-o a Beyoncé e ao Grammy da música

Recém-formado em Medicina , o jovem de 26 anos comparou as conquistas do atleta às maiores premiações do mundo da música.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

“É tipo o Grammy do boxe. É como se ele fosse a Beyoncé do boxe, entendeu?”, escreveu ao compartilhar um vídeo em que Popó exibe seus cinco cinturões conquistados ao longo da carreira.



A homenagem ganhou ainda mais repercussão após a polêmica em que Popó se envolveu neste último sábado, 27, durante uma luta contra Wanderlei Silva. O confronto terminou em pancadaria generalizada, deixando um lutador desmaiado e provocando forte repercussão nas redes sociais e no meio esportivo.

Juan é um dos três filhos do ex-pugilista com Manuela Vidal, sua ex-mulher. Gay assumido desde os 16 anos, o jovem contou com total apoio do pai quando revelou sua sexualidade.