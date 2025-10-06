Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona de olho em destaque da LaLiga para substituir Lewandowski

Etta Eyong, emprestado ao Levante, brilha neste início de temporada e desperta interesse de gigantes europeus
O Barcelona já trabalha nos bastidores para contratar um jogador para suceder Robert Lewandowski, de 37 anos, e tem um nome em mente. Trata-se de Etta Eyong, jovem revelação da LaLiga.

O atacante camaronês, de 21 anos, brilhou na última temporada pela equipe B do Villarreal, com 19 gols e quatro assistências em 30 partidas. Na última janela de transferências do verão europeu, despertou o interesse do Barça, mas as limitações financeiras do clube impediram a contratação.

Eyong começou a atual temporada no Villarreal e chegou a marcar na estreia do Campeonato Espanhol, mas, sem a garantia de espaço, decidiu se transferir para o Levante. A mudança tem sido positiva: em cinco partidas, ele já balançou as redes quatro vezes e deu uma assistência, aparecendo entre os artilheiros do campeonato, atrás somente de Kylian Mbappé e Julián Álvarez.

O desempenho chamou ainda mais a atenção do Barcelona, que vê na cláusula de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) uma oportunidade. O problema é que outros clubes da Premier League também estão de olho no jovem, aumentando a concorrência pela contratação.

Tags

Futebol Internacional

