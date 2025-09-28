Fã da Xuxa comemora 40 anos com festa temática, nave e paquitas

Fã da Xuxa comemora 40 anos com festa temática, nave e paquitasA festa de Thaís Mesquita contou com trajes especiais, a famosa nave da Xuxa e amigas interpretando as paquitas
Para celebrar a chegada dos 40 anos de idade, Thaís Mesquita decidiu comemorar o aniversário de uma forma inusitada: viver um verdadeiro "show da Xuxa".
Com trajes especiais e a icônica nave da apresentadora, a paranaense quis aproveitar seu aniversário para reviver memórias de infância com amigas que vivenciaram a mesma febre televisiva.
"Eu ficava lá, com a música da Xuxa [quando criança]. Me fantasiavam, a gente saía de uma porta da casa da minha avó e fazia [de conta] que era nave. A maioria das minhas amigas, o sonho era ser paquita", contou Thaís em entrevista ao portal g1.
Para a ocasião, Thaís, que era morena, iluminou os fios para ficar mais parecida com a apresentadora.
Amigas recriaram figurinos e coreografias para reviver o universo da Xuxa
A fidelidade com Xuxa também se repetiu nos trajes, feitos à mão por uma costureira que padronizou não só o look de Thaís, mas também das 10 amigas que entraram na façanha.
"O que antes era uma ideia se tornou sério, e minhas amigas se animaram. Escolhi as paquitas, mandamos fazer roupa. Fomos a uma costureira para fazer todos iguais", completou.
Paquitas é como eram chamadas as assistentes de palco de Xuxa Meneghel, surgidas em 1986 no programa “Xou da Xuxa”. Elas acompanhavam a apresentadora nas coreografias, músicas e interações com o público, sendo vistas como uma espécie de “exército de ajudantes da Rainha dos Baixinhos”.
As paquitas dessa época viraram ícones da infância dos anos 1980 e 1990, marcando diversas crianças daquela geração, como Thaís e suas amigas.
Ao lado das amigas, Thaís organizou ensaios semanais para replicar as coreografias no dia, garantindo que tudo saísse perfeito.
“A gente estava realmente levando a sério, fazendo dois ensaios por semana. Nas últimas semanas, a gente já estava fazendo quase todos os dias, porque a gente não queria errar. A gente queria fazer tudo certinho”, disse uma das amigas de Thaís, Kayana Duboc, ao portal g1.