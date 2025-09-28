Fã da Xuxa comemora 40 anos com festa temática, nave e paquitas

A festa de Thaís Mesquita contou com trajes especiais, a famosa nave da Xuxa e amigas interpretando as paquitas / Crédito: Divulgação/Acervo Pessoal - Thaís Mesquita

Para celebrar a chegada dos 40 anos de idade, Thaís Mesquita decidiu comemorar o aniversário de uma forma inusitada: viver um verdadeiro "show da Xuxa". Com trajes especiais e a icônica nave da apresentadora, a paranaense quis aproveitar seu aniversário para reviver memórias de infância com amigas que vivenciaram a mesma febre televisiva.

"Eu ficava lá, com a música da Xuxa [quando criança]. Me fantasiavam, a gente saía de uma porta da casa da minha avó e fazia [de conta] que era nave. A maioria das minhas amigas, o sonho era ser paquita", contou Thaís em entrevista ao portal g1. Para a ocasião, Thaís, que era morena, iluminou os fios para ficar mais parecida com a apresentadora. Amigas recriaram figurinos e coreografias para reviver o universo da Xuxa A fidelidade com Xuxa também se repetiu nos trajes, feitos à mão por uma costureira que padronizou não só o look de Thaís, mas também das 10 amigas que entraram na façanha. "O que antes era uma ideia se tornou sério, e minhas amigas se animaram. Escolhi as paquitas, mandamos fazer roupa. Fomos a uma costureira para fazer todos iguais", completou.