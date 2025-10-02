Cardi B x Nicki Minaj: entenda a briga entre as rappers

Cardi B x Nicki Minaj: entenda a briga entre as rappersAs celebridades estão trocando ofensas nas redes sociais desde segunda-feira, 29; saiba o que aconteceu
As rappers Nicki Minaj, dos sucessos “Starships” e “Superbass” e Cardi B, dos hits “WAP” e “I Like It”, estão trocando farpas desde segunda-feira, 29.
Com brigas desde 2017, a nova aconteceu após Nicki ter zombado do novo álbum de Cardi B, “Am I The Drama?”, lançado no dia 19 de setembro.
No post do X, antigo Twitter, escreveu “US$ 4,99”, se referindo ao preço promocional do álbum no iTunes, sugerindo que teria obtido sucesso por isso. A rapper apagou o post dois minutos depois de publicar.
Em seguida, fez uma sequência de publicações falando mal do corpo da rival e da sua família.
Cardi B rebateu os posts também falando mal da família de Minaj. “Nada mais irritante do que uma v*dia entediada”, escreve em publicação no X.
As duas continuaram a briga por dois dias, mas as respostas, sendo antes apenas alfinetadas, agora evoluíram para acusações sérias, que incluem abusos infantis e falas racistas.
A seguir, O POVO separou alguns dos tweets feitos nos últimos dias, que se intensificaram na madrugada do dia 30 de setembro para o dia 1° de outubro.
Cardi B e Nicki Minaj protagonizam outra briga: veja os tweets entre as duas
O novo álbum de Cardi B estreou no topo da Billboard Hot 200, principal parada de álbuns musicais mais vendidos dos Estados Unidos.
Esse é o seu segundo a conquistar o topo, sendo a primeira rapper com a conquista de dois álbuns no topo consecutivamente. A primeira vez foi com o “Invasion of Privacy”, de 2018.
No entanto, Nicki Minaj vê a oportunidade de alfinetar a rival ao trazer à tona o preço do álbum de Cardi, assim como criticar a aparência da rapper e mencionar assuntos familiares.
Grande maioria dos posts foram apagados pela Nicki minutos depois de publicados, mas os internautas conseguiram registrá-los.
Depois de falar sobre o “Am I The Drama?”, escreveu “Barney perigosa”, comparando Cardi com o personagem infantil Barney. Em outros posts, troca “perigosa” por “B”.
Entre os tweets, também usa a letra da música “Magnet”, do novo álbum, adaptando a letra para “Abcdefgeeeee. Cirurgia para se parecer comigo. Diga ao rato e Jay Z. Rico, fraude e perjúrio”.
O trecho original era “ABCDEFG, essas v*dias não podem me f*der”.
Cardi B também usa a música para rebater a farpa: “A B C D E F G, seu homem tem que comer uma b*ceta. B*ceta tem gosto de mel. Seu irmão está tocando crianças de 12 anos”.
Além disso, diz que ela zoa a outra, dizendo que estaria ouvindo à sua música “com força” em outra publicação.
Passando das críticas do profissional para o pessoal, as duas trocam ofensas sobre seus filhos. Entre eles, o comentário racista sobre Kulture, filha de Cardi B, “você é uma macaca e uma barata, igual a irmã [Blossom]”.
Em resposta, manda mensagem para Papa Bear, filho de Minaj: “sinto muito que você não consiga falar e bata colheres, porque sua mãe não conseguia parar com as drogas”.
Cardi também chama a rapper de “Barbie da cocaína”. “Você sentiu minha falta, né, maluca?”, publicou na sua conta do X.
Um dos vários comentários explícitos, foi a acusação de que a rival era vítima de abuso infantil pelo pai, dizendo que ele era dependente do uso de crack.
Questionando o motivo para os ataques, Cardi diz para se comparar aos artistas da sua época, como Rihanna, Taylor Swift e Drake, pois estava no ensino médio quando a rival começou na carreira.
“Esses são os números que você precisa competir e não consegue, porque está abaixo de todos eles”, rebate.
Após bombardeio de ofensas e exposições pessoais entre as artistas, Cardi B publica um texto dizendo que esta seria a última vez que brigaria com Nicki.
Inicia o pronunciamento chamando a rapper pelo seu nome real, Onika Tanya Maraj, seguido de outras acusações. “Você não tem amigos, família… Apenas aquele homem na sua casa, que te deixa usar drogas até desmaiar para que ele possa gastar o seu dinheiro”, dispara.
Concluindo, Minaj agradece o apoio dos fãs e diz “e corta”, como o fim de uma cena gravada.
Leia mais
Como surgiu a disputa entre as rappers
Antes da última briga entre as duas, podem ser citadas outras que datam desde 2017.
Em março daquele ano, Nicki Minaj curte um comentário que zoa o vídeo em que Cardi B faz um freestyle de rap no Instagram.
No show da rapper Remy, foi exposta uma foto da Nicki no telão durante a performance de “Shelter”, música contra ela, no mesmo ano. Cardi B estava na plateia, o que incomodou a concorrente.
Entretanto, a briga real entre as duas teve início após colaboração na música “Motorsport”, em parceria com o grupo de hip-hop e trap Migos. O público acredita que estão duelando, o que foi negado por elas.
A confusão em si veio com a entrevista de Cardi para a rádio da The Shade Room, em que disse que gravaram os trechos em dias diferentes e que a outra teria mudado o que foi combinado anteriormente.
No antigo Twitter, Minaj responde: “a coisa mais louca que você pode ser é ingrata”.
Outra briga memorável entre internautas foi a que ocorreu durante a Semana de Moda de Nova York, na qual Cardi jogou um sapato na rival e foi expulsa do evento.