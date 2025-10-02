Cardi B x Nicki Minaj: entenda a briga entre as rappers

As rappers Cardi B e Nicki Minaj brigam nas redes sociais, com ofensas pessoais e profissionais; confira / Crédito: Reprodução/YouTube

As rappers Nicki Minaj, dos sucessos “Starships” e “Superbass” e Cardi B, dos hits “WAP” e “I Like It”, estão trocando farpas desde segunda-feira, 29. Com brigas desde 2017, a nova aconteceu após Nicki ter zombado do novo álbum de Cardi B, “Am I The Drama?”, lançado no dia 19 de setembro.

No post do X, antigo Twitter, escreveu “US$ 4,99”, se referindo ao preço promocional do álbum no iTunes, sugerindo que teria obtido sucesso por isso. A rapper apagou o post dois minutos depois de publicar. Em seguida, fez uma sequência de publicações falando mal do corpo da rival e da sua família. Cardi B rebateu os posts também falando mal da família de Minaj. “Nada mais irritante do que uma v*dia entediada”, escreve em publicação no X. As duas continuaram a briga por dois dias, mas as respostas, sendo antes apenas alfinetadas, agora evoluíram para acusações sérias, que incluem abusos infantis e falas racistas.

A seguir, O POVO separou alguns dos tweets feitos nos últimos dias, que se intensificaram na madrugada do dia 30 de setembro para o dia 1° de outubro. O novo álbum de Cardi B estreou no topo da Billboard Hot 200, principal parada de álbuns musicais mais vendidos dos Estados Unidos.

Esse é o seu segundo a conquistar o topo, sendo a primeira rapper com a conquista de dois álbuns no topo consecutivamente. A primeira vez foi com o “Invasion of Privacy”, de 2018. No entanto, Nicki Minaj vê a oportunidade de alfinetar a rival ao trazer à tona o preço do álbum de Cardi, assim como criticar a aparência da rapper e mencionar assuntos familiares. Grande maioria dos posts foram apagados pela Nicki minutos depois de publicados, mas os internautas conseguiram registrá-los.

Cardi B e Nicki Minaj trocam ofensas no X, antigo Twitter, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro Crédito: Reprodução/X Depois de falar sobre o “Am I The Drama?”, escreveu “Barney perigosa”, comparando Cardi com o personagem infantil Barney. Em outros posts, troca “perigosa” por “B”. Entre os tweets, também usa a letra da música “Magnet”, do novo álbum, adaptando a letra para “Abcdefgeeeee. Cirurgia para se parecer comigo. Diga ao rato e Jay Z. Rico, fraude e perjúrio”.