Equipe de Vini Jr teme que caso o com Virgínia possa atrapalhar o atacante

O envolvimento de Vini Jr com Virginia começa a ser motivo de preocupação para a equipe que trabalha com o atacante do Real Madrid. De acordo com o jornalista, Léo Dias, há uma apreensão que o caso possa influenciar negativamente tanto no desempenho em campo como também em outras situações em sua carreira. Uma pessoa próxima ao jogador em contato com o profissional de comunicação, definiu que Vini não é uma celebridade. Inclusive, que o jogador brasileiro não se mostra disposto modificar situações do seu dia-dia por influência de Virginia. Por sinal, a influenciadora retornou à Madri, nesta quarta-feira (01/10), ao lado de Hebert, seu amigo e assessor.

Esta foi a terceira viagem para a capital da Espanha em menos de um mês, as duas anteriores ocorreram ainda em setembro. Há indícios que Virginia está hospedada na casa de Vini Jr. Inclusive, o vídeo que gravou nas redes sociais pela manhã foi no closet do atacante. Affair entre Virginia e Vini Jr Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira, em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador. Vini celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares. No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.